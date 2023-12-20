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الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف الكبير

12/20/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف.



واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، مستعرضاً أبرز مستجدات مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، وتواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من كافة الجهات المعنية لإرسال رسائل طمأنة ومتابعة مؤشرات الحركة الوافدة لمصر وبما يساهم في الحفاظ على دفع مزيد من الحركة.



كما أشار إلى قيام الوزارة في هذا الإطار بتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، لافتاً أيضاً إلى جهود الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تنفيذ حملات ترويجية مشتركة بالتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب تنظيم واستضافة العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة.



وأشار الوزير إلى أن أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي قد شهدت نموا بنسبة تتراوح ما بين
5% إلى 10% مقارنة بذات الفترة من عام 2022.



وتحدث أحمد عيسى عن خطة الدولة المصرية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث أنه من المقرر أن يكون هناك مخطط تنظيمي لها من مطار سفنكس حتى أهرامات سقارة.



وأضاف أن هناك الكثير من السائحين اللذين سيأتون خصيصاً لزيارة المتحف وهو ما سيعزز من منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد الذي يجعل من القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى من خلال برنامج سياحي واحد لتكون بذلك Short City Break.



ووجه الوزير بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم مجموعة من الزيارات التعريفية
Fam Trips لعدد من كبار منظمى الرحلات وشركات السياحة الدولية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المختصة للتعرف على هذا المنتج الجديد بصورة أقرب من خلال زيارتهم لعدد من الأماكن الأثرية الهامة التي يمكن أن يتضمنها هذا المنتج منها المتحف المصري الكبير وقلعة صلاح الدين ومآخذ مجرى العيون وشارع المعز ومنطقة الفسطاط وخاصة في ظل جهود المجلس الأعلى للآثار لتطوير هذه الأماكن وبما يساهم في الاستفادة من برامح الإنفاق للدولة المصرية بها وبالبنية التحتية في مصر.



ومن جانبه، أشار اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إلى آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي بالمتحف حيث يشهد تقدماً في العمل بشكل كبير، والتزام المتحف بتنفيذ الخطة والجدول الزمني اللذين تم إعدادهم حتى نهاية العام الجاري بناء على توجيهات السيد الوزير والمتابعة المستمرة لسيادته للانتهاء مما تبقى من أعمال بالمتحف، لافتاً إلى أنه يتم عقد اجتماع مرتين إسبوعياً لمتابعة ما تم إنجازه من الأعمال وأداء المتحف بما يساهم في دفع العجلة به بصورة أكبر.



وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الاعمال المتبقية بكل من قاعات العرض الرئيسية وجاهزيتها في خلال أسبوعين بحد أقصى 10 يناير المقبل، ومراكب خوفو في منتصف فبراير المقبل.



كما تم إحاطة بالمجلس بنجاح تجربة التشغيل التجريبي للدرج العظيم اعتباراً من 1 ديسمبر الجاري والذي تم إضافته ضمن الأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف والتي تضم كل من منطقة المسلة المعلقة، والبهو العظيم، والبهو الزجاجى، والمنطقة التجارية، وذلك في ضوء التشغيل التجريبي للخدمات المقدمة لزائريه والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به.



كما تم الإشارة إلى الزيارة التفقدية التي قام بها دولة رئيس مجلس
الوزراء يوم 7 ديسمبر الجاري للمتحف لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع، والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعددٍ من الأماكن به، ومتابعة دولته الاسبوعية لما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت وهو ما يؤكد على دعم واهتمام الدولة المصرية الكامل لهذا الصرح العظيم.



كما تم استعراض أبرز قرارات مجلس الإدارة لعام 2023، وأبرز حصاد المتحف منها حصول المتحف على عدد 8 شهادات ISO (2020-2023)، وفوزه بكل من جائزة أفضل مشروع فى مجال "البناء الأخضر" Green Building Award خلال "منتدى البيئة والتنمية، وجائزة أفضل نموذج لبناء المنشآت عن طريق التطبيق الذكي BIM model award، وحصوله على كل من الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والإستدامة وفقاً لنظام الهرم الأخضر المصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وشهادة التقييم الدولي
EDGE Advance.



ومن جانبه، أطلع الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، أعضاء المجلس، على آخر مستجدات الإجراءات التي يتم اتخاذها لتفعيل الهيكل التنظيمي للمتحف، وكذلك ما يتم لتعزيز دور المتحف في زيادة الوعي السياحي والأثري لدى النشأ ولا سيما باعتبار المتحف مؤسسة علمية وتعليمية وثقافية.



وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس، كما تم عرض والموافقة على مشروع موازنة هيئة المتحف المصري الكبير للعام المالي 2024/2025.



وأثنى أحمد عيسى في هذا الإطار على الآلية التي تم عرض مشروع الموازنة من خلالها مما يعمل على تسهيل المناقشات داخل المجلس ويساهم في ارتفاع مستويات ودرجة الحوكمة الرشيدة بالمتحف.



كما تم إحاطة المجلس ببعض مستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل خدمات المتحف.












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