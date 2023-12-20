العاصمة الإدارية تفتتح مركز خدمة لتسهيل الخدمات للمستثمرين والمطورين والمواطنين

MENAFN - Youm7) المهندس خالد عباستسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد أبرز مميزات مركز خدمة عملاء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانيةتزويد المركز بأحدث التقنيات والوسائل لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات بجودة عالية





افتتحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUDمركز خدمة عملاء متطور يقدم خدماته الي المستثمرين والمطورين والعملاء على حد سواء، حيث يهدف هذا المركز إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون حلقة الوصل بين المطورين والعملاء وبين مقدمي الخدمة من الموظفين المعنيين بذلك من مختلف القطاعات بطريقة مباشرة. إضافة إلى مساعدة المطور أو العميل بأسلوب مهني في وقت قصير، سواء في الرد على استفساراتهم أو استلام الطلبات المقدمة بمختلف الإدارات.

وأكد المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "تم تزويد المركز بأحدث التقنيات والوسائل التي تساعد على تسهيل التواصل وتقديم الخدمات بجودة عالية، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية، موضحاً أنه تم إنشاء هذا المركز في إطار حرص الشركة على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين والمواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأَضاف المهندس خالد عباس، أن هذا المركز يخدم عدد كبير من القطاعات التي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تواجد الموظفين المختصين من القطاعات المختلفة العاملة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كالقطاع الهندسى، والقطاع العقارى، وقطاع التكنولوجية، بالإضافة إلى قطاع التنفيذ وباقى القطاعات بالشركة ، مؤكدًا أن هذا المركز سيكون له مرود إيجابي كما يساهم خلال الفترة القادمة في توفير الوقت والجهد وتيسير الاجراءات وسرعة تلبية الطلبات والاحتياجات المختلفة للمتعاملين مع شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة.

جدير بالذكر أن العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتوفر جودة الحياة لقاطنيها.







