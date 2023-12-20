سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 20-12-2023

(MENAFN
- Youm7) ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-12-2023، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري 99.35 جنيه للشراء، و100.32 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 100.14 جنيه للشراء، و100.52 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري
100.14 جنيه للشراء.
100.52 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري
99.35 جنيه للشراء.
100.32 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
100.03 جنيه للشراء.
100.32 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
97 جنيه للشراء.
100.65 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib
97.30 جنيه للشراء.
100.08 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
98.09 جنيه للشراء.
100.65 جنيه للبيع.
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