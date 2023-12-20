كتاب مذكرات فكري أبو الأفكار يهدف إلى تقويم السلوكيات السلبية للأطفال

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار بيت اللغات الدولية كتاب جديد للأطفال بعنوان "مذكرات فكري أبو الأفكار" للكاتب هشام علوان، والكتاب يحتوي على خمس عشر قصة، مليئة بالإثارة والمتعة والخيال، برسوم الفنان زكريا عبد العال.
يدور الكتاب حول فكري أبو الأفكار، وهو طالب في الثانية عشر من عمره، لديه أفكار عجيبة يريد تطبيقها في الواقع، وفي كل مرة يحاول أن يقدم جديدًا، تحدث مفارقات مدهشة، لا تخلو أبدًا من الضحك والطرافة.
يقول الكاتب هشام علوان: اهتممت في هذا الكتاب بتقويم السلوكيات السلبية للأطفال، من خلال تقديم مغامرات طريفة ومسلية في إطار كوميدي، كما اخترت شكل السيناريو المصور "الكوميكس" لأنه محبب ومفضل لهذه الفئة العمرية، حيث تنتهي كل حلقة من حلقات السيناريو بمفارقة أو طرفة يقدمها الطفل فكري.
وأضاف الكاتب: حرصت على تقديم القيمة الإيجابية للطفل بشكل غير مباشر، فالطفل المتلقي سوف يستمتع بالمغامرة والأحداث، ويستقي من خلالها الهدف أو القيمة عن طريق استيعابه للحدث وتقييمه له وتعليقه على تصرف بطل الحلقات فكري أبو الأفكار.
جدير بالذكر أن الكاتب هشام علوان، صدر له العديد من كتب الأطفال، وفاز بكثير من الجوائز، منها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53.
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