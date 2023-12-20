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كتاب مذكرات فكري أبو الأفكار يهدف إلى تقويم السلوكيات السلبية للأطفال

12/20/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار بيت اللغات الدولية كتاب جديد للأطفال بعنوان "مذكرات فكري أبو الأفكار" للكاتب هشام علوان، والكتاب يحتوي على خمس عشر قصة، مليئة بالإثارة والمتعة والخيال، برسوم الفنان زكريا عبد العال.



يدور الكتاب حول فكري أبو الأفكار، وهو طالب في الثانية عشر من عمره، لديه أفكار عجيبة يريد تطبيقها في الواقع، وفي كل مرة يحاول أن يقدم جديدًا، تحدث مفارقات مدهشة، لا تخلو أبدًا من الضحك والطرافة.



يقول الكاتب هشام علوان: اهتممت في هذا الكتاب بتقويم السلوكيات السلبية للأطفال، من خلال تقديم مغامرات طريفة ومسلية في إطار كوميدي، كما اخترت شكل السيناريو المصور "الكوميكس" لأنه محبب ومفضل لهذه الفئة العمرية، حيث تنتهي كل حلقة من حلقات السيناريو بمفارقة أو طرفة يقدمها الطفل فكري.



وأضاف الكاتب: حرصت على تقديم القيمة الإيجابية للطفل بشكل غير مباشر، فالطفل المتلقي سوف يستمتع بالمغامرة والأحداث، ويستقي من خلالها الهدف أو القيمة عن طريق استيعابه للحدث وتقييمه له وتعليقه على تصرف بطل الحلقات فكري أبو الأفكار.



جدير بالذكر أن الكاتب هشام علوان، صدر له العديد من كتب الأطفال، وفاز بكثير من الجوائز، منها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53.
















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