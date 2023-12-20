ضمن سلسلة أعمال المستشرقين..لوحة مقهى بالقاهرة للفنان الفرنسي بول دومينيك

(MENAFN
- Youm7) نتوقف اليوم ضمن سلسلة لوحات المستشرقين والفنانين الأجانب عن مصر مع لوحة مقهى بالقاهرة للفنان الفرنسي بول دومينيك فيليبوتو، وقد ولد بول الفنان الفرنسي دومينيك فيليبوتو فى باريس وهو ابن الفنان الفرنسى هنرى إيمانويل فيليكس فيليبوتو وتلقى تعليمه فى كلية هنرى الرابع، ومدرسة الفنون الجميلة فى باريس.
تدرب بول دومينيك فيليبوتو فى البداية مع والده، وتخصص فى مشاهد المعارك واللوحات التاريخية، وبعد ذلك تدرب فى ستوديوهات ألكسندر كابانيل (1823-1889) وليون كوجنيت (1794-1880) في مدرسة الفنون الجميلة في باريس.
تم تكليف الفنان الفرنسى من قبل مجموعة من المستثمرين في شيكاغو في عام 1879 لإنشاء ما عرف باسم لوحة جيتيسبرج سيكودراما حيث أمضى عدة أسابيع في أبريل 1882 في موقع ساحة معركة جيتيسبيرج فى الولايات المتحدة لرسم المشهد وتصويره، وقام بإجراء بحث مكثف عن المعركة وأحداثها على مدار عدة أشهر.
جند فيليبوتو فريقًا من خمسة مساعدين، بما في ذلك والده حتى وفاته، لإنشاء العمل النهائي واستغرق الأمر أكثر من عام ونصف لإكماله وكان طول اللوحة النهائية حوالي 100 ياردة ووزنها ستة أطنان وعند الانتهاء من عرضه، لم يشمل العمل الكامل اللوحة فحسب، بل أيضًا العديد من القطع الأثرية والمنحوتات، بما في ذلك الجدران الحجرية والأشجار والأسوار وتم تشبيه تأثير اللوحة بما يعادل مسرح آيماكس في القرن التاسع عشر وكانت أكبر لوحة على القماش حتى عام 1964 على الأقل.
وقد كان فيليبوتو معروفًا بشكل خاص بعلاقته بالمستشرقين، ومعظمهم في القاهرة، حيث استقر عام 1883.
مقهى بالقاهرة
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