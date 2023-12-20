ضمن سلسلة أعمال المستشرقين..لوحة مقهى بالقاهرة للفنان الفرنسي بول دومينيك

MENAFN - Youm7) نتوقف اليوم ضمن سلسلة لوحات المستشرقين والفنانين الأجانب عن مصر مع لوحة مقهى بالقاهرة للفنان الفرنسي بول دومينيك فيليبوتو، وقد ولد بول الفنان الفرنسي دومينيك فيليبوتو فى باريس وهو ابن الفنان الفرنسى هنرى إيمانويل فيليكس فيليبوتو وتلقى تعليمه فى كلية هنرى الرابع، ومدرسة الفنون الجميلة فى باريس.

تدرب بول دومينيك فيليبوتو فى البداية مع والده، وتخصص فى مشاهد المعارك واللوحات التاريخية، وبعد ذلك تدرب فى ستوديوهات ألكسندر كابانيل (1823-1889) وليون كوجنيت (1794-1880) في مدرسة الفنون الجميلة في باريس.

تم تكليف الفنان الفرنسى من قبل مجموعة من المستثمرين في شيكاغو في عام 1879 لإنشاء ما عرف باسم لوحة جيتيسبرج سيكودراما حيث أمضى عدة أسابيع في أبريل 1882 في موقع ساحة معركة جيتيسبيرج فى الولايات المتحدة لرسم المشهد وتصويره، وقام بإجراء بحث مكثف عن المعركة وأحداثها على مدار عدة أشهر.

جند فيليبوتو فريقًا من خمسة مساعدين، بما في ذلك والده حتى وفاته، لإنشاء العمل النهائي واستغرق الأمر أكثر من عام ونصف لإكماله وكان طول اللوحة النهائية حوالي 100 ياردة ووزنها ستة أطنان وعند الانتهاء من عرضه، لم يشمل العمل الكامل اللوحة فحسب، بل أيضًا العديد من القطع الأثرية والمنحوتات، بما في ذلك الجدران الحجرية والأشجار والأسوار وتم تشبيه تأثير اللوحة بما يعادل مسرح آيماكس في القرن التاسع عشر وكانت أكبر لوحة على القماش حتى عام 1964 على الأقل.

وقد كان فيليبوتو معروفًا بشكل خاص بعلاقته بالمستشرقين، ومعظمهم في القاهرة، حيث استقر عام 1883.

مقهى بالقاهرة