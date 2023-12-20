Wednesday, 20 December 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المدارس البريطانية تحتفى بالآثار المصرية القديمة

12/20/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Youm7) فازت خدمة المتاحف التابعة لمجلس ميدلسبره البريطاني بجائزة الثقافة الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي حيث ساعد فريق المجلس في جلب القطع الأثرية المصرية القديمة إلى متحف دورمان في ميدلسبره من المتحف البريطاني.

وشهد مشروع المتحف البريطاني في الفصول الدراسية إعارة عناصر من المتحف البريطاني إلى المدارس الابتدائية ومنها مدرسة سانت جوزيف الابتدائية في ميدلسبره ومدرسة بيلينجهام الجنوبية الابتدائية.

وطلب الأطفال جرة كانوبية أصلية تستخدم لتخزين الأعضاء كجزء من عملية التحنيط لتعزيز تعلمهم.

والتقى عمدة ميدلسبره كريس كوك وفقا لموقع مجلس ميدلسبره بفريق المتاحف بعد فوزهم بالجائزة لتقديم تهانيه وقال: "لقد قضى الفريق عامًا رائعًا، حيث تابع هذا المشروع الرائد بمعارض ناجحة على نطاق واسع في متحف دورمان".

وأضاف :"كان وجود القطع الأثرية من مصر القديمة في ميدلسبره بمثابة انقلاب كبير، حيث عزز سمعة مدينتنا للثقافة بينما ألهم تلاميذ المدارس المحلية للتفاعل مع التاريخ".

وتابع: "كان من الرائع اللحاق بالفريق للتعبير عن شكري لعملهم الجاد".

وكان هدف المشروع هو جلب قطع من المجموعة الوطنية مباشرة إلى المجتمعات التي قد لا تتاح لها الفرصة لتجربتها، واستخدامها كأداة لاستلهام التاريخ وإعادته إلى الحياة.

وتم عرض المدارس جنبًا إلى جنب مع المصنوعات اليدوية في متحف دورمان خلال معرض كبير أقيم في الفترة من نوفمبر 2022 إلى فبراير المنقضى.







MENAFN20122023000132011024ID1107631961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث