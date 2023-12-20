المدارس البريطانية تحتفى بالآثار المصرية القديمة

MENAFN - Youm7) فازت خدمة المتاحف التابعة لمجلس ميدلسبره البريطاني بجائزة الثقافة الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي حيث ساعد فريق المجلس في جلب القطع الأثرية المصرية القديمة إلى متحف دورمان في ميدلسبره من المتحف البريطاني.

وشهد مشروع المتحف البريطاني في الفصول الدراسية إعارة عناصر من المتحف البريطاني إلى المدارس الابتدائية ومنها مدرسة سانت جوزيف الابتدائية في ميدلسبره ومدرسة بيلينجهام الجنوبية الابتدائية.

وطلب الأطفال جرة كانوبية أصلية تستخدم لتخزين الأعضاء كجزء من عملية التحنيط لتعزيز تعلمهم.

والتقى عمدة ميدلسبره كريس كوك وفقا لموقع مجلس ميدلسبره بفريق المتاحف بعد فوزهم بالجائزة لتقديم تهانيه وقال: "لقد قضى الفريق عامًا رائعًا، حيث تابع هذا المشروع الرائد بمعارض ناجحة على نطاق واسع في متحف دورمان".

وأضاف :"كان وجود القطع الأثرية من مصر القديمة في ميدلسبره بمثابة انقلاب كبير، حيث عزز سمعة مدينتنا للثقافة بينما ألهم تلاميذ المدارس المحلية للتفاعل مع التاريخ".

وتابع: "كان من الرائع اللحاق بالفريق للتعبير عن شكري لعملهم الجاد".

وكان هدف المشروع هو جلب قطع من المجموعة الوطنية مباشرة إلى المجتمعات التي قد لا تتاح لها الفرصة لتجربتها، واستخدامها كأداة لاستلهام التاريخ وإعادته إلى الحياة.

وتم عرض المدارس جنبًا إلى جنب مع المصنوعات اليدوية في متحف دورمان خلال معرض كبير أقيم في الفترة من نوفمبر 2022 إلى فبراير المنقضى.