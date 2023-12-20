معاهدة صلاح الدين الأيوبى وريتشارد لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم 20 ديسمبر من عام 1192، دوق النمسا ليوبولد الخامس يسجن ملك إنجلترا ريتشارد الأول وهو في طريقه إلى موطنه في إنجلترا وذلك بعد توقيعه لمعاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة، التي انطلقت من سنة 1189 م إلى سنة 1192 م، ولهذا نستعرض من هم قادة الحلمة والهدف منها والنتائج التي وصلت إليها.





قادة الحملة الصليبية الثالثة

فريدريك الأول بربروسا إمبراطور ألمانيا، وفيليب الثانى أغسطس ملك فرنسا، وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، وهم ثلاثة من أكبر ملوك أوروبا وهدفت الحملة إلى إعادة السيطرة على الأرض المقدسة بعد أن عاد الأيوبيون بقيادة صلاح الدين الأيوبى للسيطرة عليها عام 1187.

تفاصيل الحملة

لقد اشترك

في الحملة الإقطاعيون الكبار والفرسان من بلدان أوروبا الغربية، وكانت المصالح التجارية فى الشرق للدول الإقطاعية قد اكتسبت مكاناً مهماً فى سياساتها، وبعد مرور حوالى ستة أشهر فى صقلية، أبحر فيليب الثانى من مسينا فى 30 مارس 1191 م، ولحق به حليفه الذى لم يعد رفيق طريقه بعد 10 أيام، فمضى الفرنسيون إلى صور، أما ريتشارد فاحتل فى طريقه جزيرة قبرص، الأمر الذى أصبح ذا أهمية كبرى فيما بعد، فإن ممالك الصليبيين لم تكن لتصمد لمئة سنة أخرى إلا بفضل الدعم العسكرى من قبرص.

قام الصليبيون بحصار عكا، فكان الفرنسيون وفصائل الأسياد المحليين والألمان والدنماركيون والفلمنكيون الإيطاليون، واستمر حصار هذه القلعة المنيعة أشهراً، ساهم فى طول هذا الحصار الخلاف الداخلى فى صفوف الصليبيين، ووصل ريتشارد إلى عكا فى 7 يونيو 1191، وفى 11 يوليو 1191 م، بدأ هجوم عام، كان ريتشارد من اقترحه، وفى اليوم التالى استسلمت المدينة التى أنهكها الحصار المديد، وجرت مذبحة بأمر ريتشارد وتحت قيادته فى عكا، قتل فيها رجاله أكثر من ألفى مسلم أخذوهم من صلاح الدين بعد فتح عكا كرهائن.





نتائج الحملة الصليبية الثالثة

كان من نتائج الحملة صلح الرملة، وفيه أن تظل عسقلان خراباً وتبقى أملاك صلاح الدين فى يده و أملاك الفرنج فى أيديهم وهى يافا وقيسارية وأرسوف وحيفا وعكا أعمالها جميعاً، أما اللد والرملة فتبقى "مناصفة" مشتركة بين الفريقين، أن تكون الهدنة 3 سنين و 8 شهور، ألا يتعرض الصليبيون لبيت المقدس،

أن يسمح صلاح الدين لزوار الفرنج بدخول القدس.

وغادر ريتشارد الأراضي المقدسة وسمحت نجاحات الحملة الصليبية الثالثة للصليبيين بالحفاظ على نفوذ كبير في قبرص والساحل السوري، ومع ذلك، أدى عدم استعادة القدس إلى شن الحملة الصليبية الرابعة.