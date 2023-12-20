معاهدة صلاح الدين الأيوبى وريتشارد لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة

(MENAFN
- Youm7) في مثل هذا اليوم 20 ديسمبر من عام 1192، دوق النمسا ليوبولد الخامس يسجن ملك إنجلترا ريتشارد الأول وهو في طريقه إلى موطنه في إنجلترا وذلك بعد توقيعه لمعاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة، التي انطلقت من سنة 1189 م إلى سنة 1192 م، ولهذا نستعرض من هم قادة الحلمة والهدف منها والنتائج التي وصلت إليها.
قادة الحملة الصليبية الثالثة
فريدريك الأول بربروسا إمبراطور ألمانيا، وفيليب الثانى أغسطس ملك فرنسا، وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، وهم ثلاثة من أكبر ملوك أوروبا وهدفت الحملة إلى إعادة السيطرة على الأرض المقدسة بعد أن عاد الأيوبيون بقيادة صلاح الدين الأيوبى للسيطرة عليها عام 1187.
تفاصيل الحملة
لقد اشترك
في الحملة الإقطاعيون الكبار والفرسان من بلدان أوروبا الغربية، وكانت المصالح التجارية فى الشرق للدول الإقطاعية قد اكتسبت مكاناً مهماً فى سياساتها، وبعد مرور حوالى ستة أشهر فى صقلية، أبحر فيليب الثانى من مسينا فى 30 مارس 1191 م، ولحق به حليفه الذى لم يعد رفيق طريقه بعد 10 أيام، فمضى الفرنسيون إلى صور، أما ريتشارد فاحتل فى طريقه جزيرة قبرص، الأمر الذى أصبح ذا أهمية كبرى فيما بعد، فإن ممالك الصليبيين لم تكن لتصمد لمئة سنة أخرى إلا بفضل الدعم العسكرى من قبرص.
قام الصليبيون بحصار عكا، فكان الفرنسيون وفصائل الأسياد المحليين والألمان والدنماركيون والفلمنكيون الإيطاليون، واستمر حصار هذه القلعة المنيعة أشهراً، ساهم فى طول هذا الحصار الخلاف الداخلى فى صفوف الصليبيين، ووصل ريتشارد إلى عكا فى 7 يونيو 1191، وفى 11 يوليو 1191 م، بدأ هجوم عام، كان ريتشارد من اقترحه، وفى اليوم التالى استسلمت المدينة التى أنهكها الحصار المديد، وجرت مذبحة بأمر ريتشارد وتحت قيادته فى عكا، قتل فيها رجاله أكثر من ألفى مسلم أخذوهم من صلاح الدين بعد فتح عكا كرهائن.
نتائج الحملة الصليبية الثالثة
كان من نتائج الحملة صلح الرملة، وفيه أن تظل عسقلان خراباً وتبقى أملاك صلاح الدين فى يده و أملاك الفرنج فى أيديهم وهى يافا وقيسارية وأرسوف وحيفا وعكا أعمالها جميعاً، أما اللد والرملة فتبقى "مناصفة" مشتركة بين الفريقين، أن تكون الهدنة 3 سنين و 8 شهور، ألا يتعرض الصليبيون لبيت المقدس،
أن يسمح صلاح الدين لزوار الفرنج بدخول القدس.
وغادر ريتشارد الأراضي المقدسة وسمحت نجاحات الحملة الصليبية الثالثة للصليبيين بالحفاظ على نفوذ كبير في قبرص والساحل السوري، ومع ذلك، أدى عدم استعادة القدس إلى شن الحملة الصليبية الرابعة.
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