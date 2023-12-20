جون ستاينبيك.. كاتب أمريكى أوصى بحرق جسده وحصد جائزة نوبل

MENAFN - Youm7) كاتب أمريكى يعد من أشهر أدباء القرن العشرين، حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962 عن رواياته وأعماله العديدة، هو جون شتاينبيك ، رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 20 ديسمبر من عام 1968م، وعن حياته المليئة بالحكايات نسرد عبر السطور المقبلة لمحة من مسيرته وأعماله.

ولد الكاتب جون شتاينبيك إرنست جونيور، لأسرة محدودة الدخل ونشأ بين ثلاث شقيقات، وعرف عنه أنه خجول وذكى، ولقد قرر أن يصبح

أن يدخل عالم الأدب نظرًا لحبه الكبير لوطنخ، وهو ما اتضح بالفعل من خلال أعماله.

أما عن تعليم جون شتاينبيك فقد التحق بالجامعة تحقيقًا لرغبة والده فقط، ولكن كانت نتيجة ذلك أنه كان متخبط النتائج ورسب نهائيًا عام 1925 من ليرحل عن جامعة ستانفورد بدون شهادة جامعية، وبعد ان ترك الجامعة كما دخلها، حاول أن يعمل ككاتب حر في نيويورك، فعمل مراسلا صحفيًا، لفترة وجيزة ثم عاد مرة أخرى إلى مسقط رأسه كاليفورنيا، ليعمل كحارس مبنى، فى تلك الفترة كتب ستاينبيك روايته الأولى، كأس من ذهب 1929م.

ركز في الكتابة وأصدر روايته مراعى الفردوس عام 1932م، و"البحث عن إله مجهول فى العالم التالي" والذى لم يكتب لهما النجاح.، ولكنه لم يستسلم لذلك فكتب في عام 1935 روايته "شقة تورتيلا"، التي كتبها بطريقة كوميدية، وحققت نجاحًا باهرًا ليعرف من ذلك الحين، وكتب بعد ذلك ولكن بطريقة جدية رواياته معركة مشكوك بها عام 1936م، و"فئران ورجال" عام 1937م، والمجموعة القصصية "الوادى الطويل" عام 1938

وعن روايته الأشهر "عناقيد الغضب"، والذى كتبها عام 1939، وتعد من أكثر الأعمال شهرة للكاتب، والتى تصف حالة عائلة فقيرة من أوكلاهوما هاجرت إلى كاليفورنيا خلال الأزمة الاقتصادية فى الثلاثينيات من القرن العشرين.

وتم حظر الرواية خلال مواجهة الآثار المدمرة للكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن العشرين، حيث واجهت رواية "عناقيد الغضب" معارضة فى الولايات المتحدة لتصوير "التعاطف الشيوعى" و"المبالغة" فى سوء الظروف فى معسكرات العمال المهاجرين، تم حظره فى مقاطعة كيرن كاليفورنيا، على الرغم من أنها باعت آلاف النسخ يوميًا فى أماكن أخرى، والتى تحولت إلى فيلم شعبى فى عام 1941م.

وقبل رحيل الكاتب جون ستاينبيك

أوصى بحرق جسده عند مفارقته للحياة، وبالفعل حدث ذلك ورحل بسبب إصابته بمرض قلبي وعائي، وبقصور قلب احتقاني.