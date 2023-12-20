علماء يابانيون ينتجون أول صورة ذهنية فى العالم

قال علماء يابانيون إنهم نجحوا في إنشاء "أول صور ذهنية" في العالم للأشياء والمناظر الطبيعية من نشاط الدماغ البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتمكن فريق العلماء من المعهد الوطنى لعلوم وتكنولوجيا الكم وجامعة أوساكا، من إنتاج صورة تقريبية لنمر، بهذه الطريقة.

وتتيح هذه

التقنية، التي أطلق عليها اسم "فك تشفير الدماغ"، تصور المحتويات الإدراكية بناءً على نشاط

الدماغ، ويمكن تطبيقها في المجالات الطبية والرعاية الاجتماعية.

وحسبما ذكرت وكالة "كيوديو" اليابانية، فإن الفريق طوّر تقنية تقيس نشاط الدماغ، وتسمح

للذكاء الاصطناعي

التوليدي برسم الصور جنبا إلى جنب مع التقنيات التنبؤية، لإعادة إنشاء الأشياء المعقدة.

وللوصول إلى هذه الصورة، عرض العلماء 1200 صورة للأشياء والمناظر الطبيعية على المشاركين في دراستهم، مع تحليل العلاقة بين إشارات الدماغ والصور وقياسها باستخدام

الرنين المغناطيسي.

وتم إدخال الصور نفسها في قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعرفة مدى توافقها مع نشاط الدماغ وربطها مع إشاراته.

وبالاستعانة ببرنامج طوره العلماء اليابانيون تتحول إشارات الدماغ إلى قيم رقمية، يقوم على أساسها الذكاء الاصطناعي المدرب بإعادة إنشاء الصور.

جدير بالذكر أن هذه

التكنولوجيا

يمكن أن تلعب دورا هاما في تطوير أجهزة الاتصال وفهم آليات الهلوسة

والأحلام

في الدماغ، وفقما ذكرت مجلة "الشبكات العصبية" العلمية.