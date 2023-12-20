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جوجل تتيح فترة سماح عام آخر لوحدات تحكم Stadia لتحويلها إلى بلوتوث

12/20/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) تمنح جوجل أي شخص لديه وحدة تحكم Stadia تعمل بشبكة WiFi فقط لمدة عام إضافي تقريبًا لتحويلها إلى Bluetooth، وكان الموعد النهائي للقيام بذلك في السابق حتى نهاية هذا العام، لكن جوجل تمدده الآن حتى 31 ديسمبر 2024، وفقا لتقرير engadget.



وقامت شركة جوجل بإلغاء خدمة الألعاب السحابية Stadia في بداية هذا العام، وحصل معظم العملاء الذين اشتروا الألعاب الرقمية من خلال متجر جوجل على المبالغ المستردة، ولكن بعض الأجهزة المادية مثل وحدة تحكم Stadia التي تتصل مباشرة بشبكة WiFi، لا تزال موجودة، وسيؤدي تمكين Bluetooth على وحدات تحكم Stadia إلى السماح للأشخاص باستخدامها مع أي أجهزة أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة Mac أو الهواتف أو الأجهزة اللوحية، وهذا يمكن أن يمنع النفايات الإلكترونية.



ويعد تحويل وحدة التحكم الخاصة بك إلى Bluetooth أمرًا دائمًا، ويستغرق الأمر حوالي ثلاث دقائق ويتطلب كابل USB وفقًا لجوجل، ولإقران وحدة تحكم Stadia بالبلوتوث تحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على الزر Y وStadia لمدة ثانيتين على الأقل.



وستعرف أن وحدة التحكم قد دخلت "وضع الإقران" عندما يومض ضوء الحالة باللون البرتقالي، وإذا كنت تواجه مشكلات في إنشاء اتصال، تنصح جوجل بالتأكد من شحن وحدة التحكم لمدة 30 دقيقة على الأقل.
















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