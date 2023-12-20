Wednesday, 20 December 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علماء: وضع مظلة ضخمة للشمس يساعد فى مكافحة تغير المناخ

12/20/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير سبيس أنه تم تشكيل مجموعة لدراسة وتعزيز مظلة شمسية فضائية للمساعدة فى درء تغير المناخ العالمى.



ونوقشت هذه الفكرة لسنوات، لكن مؤسسة Planetary Sunshade تصدر أوراقًا تدعم الفكرة وتسلط الضوء على التطبيق العملي لهذا النهج.



وتنصح المؤسسة بأن المظلة الكوكبية يمكن أن تكون الحل الأفضل لإدارة الإشعاع الشمسي وينبغي النظر إليها على أنها جزء أساسي من الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ المستمر على الأرض.



وقالت ،إن التراجع عن أسوأ الاثار لتغير المناخ قد يعتمد على ثلاث ركائز: خفض الانبعاثات، وإزالة ثاني أكسيد الكربون، وإدارة الإشعاع الشمسي.



وهناك اتفاق دولي للسعي للحفاظ على متوسط ​​درجة حرارة العالم من الارتفاع فوق 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق المتوسطات الحالية، لكن الحقيقة الباردة هي أنه كلما انخفض متوسط ​​ارتفاع درجة الحرارة، قلت التأثيرات المناخية.



ومع ذلك، أفاد الباحثون في مجال تغير المناخ أن كوكبنا قد يتجاوز 1.5 درجة مئوية في العقد المقبل، وفي هذه الأثناء، تتزايد الآن حوادث الطقس المتطرف، واتجاهات ارتفاع مستوى سطح البحر، والحرائق واسعة النطاق، إلى جانب ذوبان القمم الجليدية.



ويقترن بهذه العلامات التحذيرية الضغوط السياسية الرامية إلى مواجهة كارثة تغير المناخ.



كوكب صالح للعيش



مورجان جودوين هو المدير التنفيذي لمؤسسة Planetary Sunshade Foundation، أما بالنسبة للأسباب التي تدفع المجموعة إلى متابعة هذه المبادرة، فإن جودوين واضح في أن استراتيجيات إزالة الكربون الحالية ضرورية، لكنها غير كافية لكوكب صالح للعيش.



وإزالة الكربون هي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق استخدام مصادر طاقة منخفضة الكربون لتحقيق إنتاج أقل من الغازات الدفيئة المتخللة ، والغلاف الجوي للأرض



"لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ، يجب على العالم أن يتخلص تدريجياً بسرعة من استخدام الوقود الأحفوري، وإزالة جيجا طن من الكربون من الغلاف الجوي، والحد من الإشعاع الشمسي الوارد.



وقال جودوين لموقع سبيس دوت كوم ، إنه من بين جميع الطرق التي تم طرحها للحد من الإشعاع الشمسي، تتمتع المظلة بالعديد من المزايا التي تستحق الاستثمار في هذا المفهوم.



استراتيجيات البناء



توصف بأنها "بنية ضخمة" وفي الفضاء، سيتم تركيب مظلة عند نقطة الشمس الأرض تسمى لاغرانج-1، وبمجرد تطبيقه يمكن أن يقلل من التأثير الإشعاعي
حبس الحرارة في الغلاف الجوي بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة
عن طريق عكس ضوء الشمس مرة أخرى إلى الفضاء.



وتشير المؤسسة إلى إمكانية إنشاء مظلة شمسية كوكبية، وذلك بالاعتماد على تقنية الشراع الشمسي الأولية التي تم استخدامها بالفعل، وأدى التقدم التكنولوجي السريع لأنظمة الإطلاق الفضائية إلى انخفاض سريع في تكلفة إرسال المواد والأشخاص إلى الفضاء، مما أدى إلى تغيير نطاق ما هو ممكن."



وفقًا للمؤسسة، هناك استراتيجيتان محتملتان لبناء المظلة ونحن نتبع كلا الخيارين، ونعتقد أنه إذا تم بناء مظلة كوكبية، فإن المراحل الأولية للبناء ستكون عبارة عن بنية تطلق من الأرض بينما ستستخدم المراحل اللاحقة الموارد الفضائية والبناء في الفضاء ، يوضح موقع المجموعة.





عدم
التدخل فى الطبيعة الأم؟



ولكن هناك من يتمسكون بالاعتقاد القائل: "لا ينبغي أن تخدع الطبيعة الأم .



يرد جودوين بالإشارة إلى أن البشر يعبثون بالطبيعة الأم على نطاق واسع من خلال الممارسات الصناعية التي تجيزها الدولة والتي تدعمها الدولة في كثير من الأحيان.



"إن بقاءنا كحضارة يعتمد على قدرتنا على تغيير كيفية تفاعلنا مع كوكبنا بحكمة وقصد". قال جودوين.



وقال جودوين إنه في الواقع، نشر البيت الأبيض في العام الماضي تقريرًا بتكليف من الكونجرس حول مسارات حوكمة الهندسة الجيولوجية، وهي وثيقة تأخذ "خطوة صغيرة ولكنها قوية إلى الأمام". وأضاف، إلى إنشاء إطار لمزيد من الاستثمار في أبحاث الهندسة الجيولوجية.



عدم اليقين والمخاطر والتحديات



في وقت سابق من هذا العام، أصدرت اللجنة العالمية لإدارة المخاطر الناجمة عن تجاوز المناخ («لجنة تجاوز المناخ») تقريرها.



وأوصت هذه المجموعة المستقلة من زعماء العالم بوضع استراتيجية للحد من المخاطر في حالة تجاوز أهداف الانحباس الحراري العالمي، وهو ما يمثل "تجاوزًا مناخيًا
الذي يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.



وفي تقرير اللجنة، تطرقوا إلى العواكس الفضائية، حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري، وتخفيف السحب الرقيقة، وتفتيح السحب البحرية
جميع تقنيات تعديل الإشعاع الشمسي (SRM).



ولكن إدارة مخاطر الطاقة (SRM) من شأنها أن تتصدى لتغير المناخ بشكل غير كامل وتطرح شكوكًا ومخاطر وتحديات خطيرة على مستوى الإدارة، وفقا لما ذكرت دراسة اللجنة.












MENAFN20122023000132011024ID1107631956

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث