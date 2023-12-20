انخفاض أسعار البيتكوين بنسية بنسبة 0.66% خلال الـ24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Youm7) شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا فى السعر بنسبة 0.66 %، اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وفى وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين عند سعر تبلغ 42,064 دولارًا، وظلت قيمة البيتكوين دون تغيير تقريبًا خلال اليوم الماضى، على الرغم من تقلبات السوق، وفقاً لموقع gadgets360.
وانخفض سعر الأثير بنسبة 1.23 % اليوم الأربعاء، وتم تداولها بسعر 2,209 دولارًا.
سجلت معظم العملات المشفرة خسائر اليوم الأربعاء على خلفية تقلبات السوق وتشمل
Ripple، وSolana، وCardano، وAvalanche، وDogecoin، وPolkadot، وPolygon، وChainlink، وShiba Inu .
انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ تقييم القطاع حاليًا 1.6 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.
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