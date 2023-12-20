Wednesday, 20 December 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتبة الحسين بن طلال تهدي عشرة آلاف كتاب لـ21 مدرسة

12/20/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - أهدت جامعة اليرموك ما يقارب 10 آلاف كتاب لـ21 مدرسة من مدارس قصبة مدينة اربد، وفق مدير مكتبة الحسين بن طلال الدكتور عمر الغول.
وأكد الغول أن الإهداء جاء سعيا من الجامعة إلى نشر ثقافة القراءة بين طلبة المدارس.
جاء حفل التسليم بحضور مدير مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد الدكتور حمزة نجادات، ومديري المدارس التي تم إهداء الكتب اليها.
وأكد الغول أن مكتبة الحسين بن طلال وتحقيقا لرسالة جامعة اليرموك بخدمة المجتمع والسعي لتنميته نحو الأفضل؛ قامت بإهداء الكتب لمكتبات مدارس قصبة مدينة اربد لتشجيع طلبتها على ثقافة القراءة ورفع مخزونهم المعرفي، مؤكدا ان الكتب المهداة منتقاة بحيث تتناسب مع المستوى المعرفي والفكري والثقافي لطلبة المدارس.
وأشار إلى ان هذه الإهداءات شملت مدرسة أبي بكر الصديق الأساسية الأولى للبنين، ومدرسة بيت راس الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة حور الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة حي الصالح الأساسية للبنين، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة سعد بن أبي وقاص الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة عبدالرحمن الحلحولي الأساسية للبنين، وغيرها الكثير.
بدوره أشاد نجادات بهذه المبادرة الفاعلة من مكتبة الحسين بن طلال والتي من شأنها إثراء مكتبات المدارس بكتب ثقافية ومعرفية تفيد طلبة المدارس ومعلميها في الوقت نفسه، داعيا مديري المدارس الاستفادة ما أمكن من الكتب وتشجيع الطلبة على ثقافة القراءة لتعزيز الوعي المعرفي والثقافي لديهم.

MENAFN20122023000072011014ID1107631948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث