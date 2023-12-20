Wednesday, 20 December 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسالة من كبار الكتّاب والممثلين تطالب إسرائيل بإطلاق سراح فرقة مسرحية فلسطينية

12/20/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن عدداً من كبار الكتّاب المسرحيين والممثلين والمخرجين، طالبوا "إسرائيل"، عبر رسالة مفتوحة، بإطلاق سراح أعضاء فرقة "مسرح الحرية" الفلسطينية الذي تأسس عام 2006، وجاب العالم على نطاق واسع - بما في ذلك المملكة المتحدة.
وكان كاريل تشرشل، وفيكي فيذرستون، ودومينيك كوك، وماكسين بيك، من بين 1000 موقّع على الرسالة التي طالبت بالإفراج الفوري عن مصطفى شتا وجمال أبو جوس من "مسرح الحرية"، اللذين اعتقل أعضاؤهما بعد مداهمة الجيش "الإسرائيلي" لمخيم جنين للاجئين منذ 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري.


ومما جاء في الرسالة: "يوم الأربعاء 13 ديسمبر، هاجم الجنود الإسرائيليون مسرح الحرية في جنين، وأطلقوا النار على المبنى، ودمروا المكاتب وهاجموا موظفيه"، و"مسرح الحرية هو منارة للأمل والصمود في مواجهة الشدائد التي لا يمكن تصورها"، و"يستحق أصدقاؤنا في مسرح الحرية الحق في القيام بعملهم دون خوف من العنف أو الاضطهاد".


الموقّعون الذين نددوا بتدمير المواقع الثقافية في الضفة الغربية وغزة، دعوا إلى وضع حد للعنف وانتقدوا تدمير المؤسسات الثقافية، بما في ذلك متحف رفح ومتحف القرارة الثقافي، ووصفوا الهجمات على هذه المواقع بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".


واحتجز المدير الفني لمسرح الحرية، أحمد طوباسي، ولكن أطلق سراحه بعد يوم واحد، في حين اقتيد شتا، وهو منتج، وأبو جواس، خريج المسرح، من منزليهما واحتجزا.


وشمل المطالب الأخرى للموقعين على الرسالة، وقف فوري ودائم لإطلاق النار؛ وإنهاء الاحتلال في غزة؛ ووضع حد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية؛ والعودة الشرعية للجيل الأول من اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم.

اقرأ أيضاً:

أيسلندا تهدد بالانسحاب من مسابقة غنائية في حالة مشاركة "إسرائيل"

MENAFN20122023000072011014ID1107631946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث