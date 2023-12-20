رسالة من كبار الكتّاب والممثلين تطالب إسرائيل بإطلاق سراح فرقة مسرحية فلسطينية

MENAFN - Alghad Newspaper)وكان كاريل تشرشل، وفيكي فيذرستون، ودومينيك كوك، وماكسين بيك، من بين 1000 موقّع على الرسالة التي طالبت بالإفراج الفوري عن مصطفى شتا وجمال أبو جوس من "مسرح الحرية"، اللذين اعتقل أعضاؤهما بعد مداهمة الجيش "الإسرائيلي" لمخيم جنين للاجئين منذ 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري.



ومما جاء في الرسالة: "يوم الأربعاء 13 ديسمبر، هاجم الجنود الإسرائيليون مسرح الحرية في جنين، وأطلقوا النار على المبنى، ودمروا المكاتب وهاجموا موظفيه"، و"مسرح الحرية هو منارة للأمل والصمود في مواجهة الشدائد التي لا يمكن تصورها"، و"يستحق أصدقاؤنا في مسرح الحرية الحق في القيام بعملهم دون خوف من العنف أو الاضطهاد".



الموقّعون الذين نددوا بتدمير المواقع الثقافية في الضفة الغربية وغزة، دعوا إلى وضع حد للعنف وانتقدوا تدمير المؤسسات الثقافية، بما في ذلك متحف رفح ومتحف القرارة الثقافي، ووصفوا الهجمات على هذه المواقع بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".



واحتجز المدير الفني لمسرح الحرية، أحمد طوباسي، ولكن أطلق سراحه بعد يوم واحد، في حين اقتيد شتا، وهو منتج، وأبو جواس، خريج المسرح، من منزليهما واحتجزا.



وشمل المطالب الأخرى للموقعين على الرسالة، وقف فوري ودائم لإطلاق النار؛ وإنهاء الاحتلال في غزة؛ ووضع حد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية؛ والعودة الشرعية للجيل الأول من اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم.

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