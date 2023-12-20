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فاعليات اقتصادية: نقف خلف قواتنا المسلحة لدحر مهربي المخدرات

12/20/2023 4:24:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- أكدت فاعليات اقتصادية دعمها ووقوفها المطلق خلف القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي في تصديها لعصابات ومليشيات تهريب المخدرات والأسلحة، وكل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.
وقالت غرفة تجارة الأردن في بيان أمس إن القطاع التجاري والخدمي يؤكد وقوفه مع جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني، في الحرب الضروس التي يخوضها ضد عصابات الإجرام والمهربين الذين يحاولون زعزعة أمن الوطن.
وأكدت الغرفة ثقة القطاع التجاري والخدمي بكفاءة ومهنية وقدرة جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية في ضرب أوكار العصابات الإرهابية والمهربين والتصدي لمحاولاتهم المتكررة والفاشلة، للتسلل عبر الحدود وتحقيق مبتغاهم، وأن قواتنا المسلحة ستبقى لهم بالمرصاد وستبذل كل جهودها في حربها ضد آفة المخدرات وتجفيف منابعها، والضرب بيد من حديد لكل من يحاول تهديد أمننا الوطني.
وشددت الغرفة في بيانها على أن قواتنا المسلحة هي درع الوطن وسياجه المنيع، كما وصفه جلالة القائد الأعلى، وسيبقى جيشنا العربي الذي يسكن في وجدان وقلوب كل الأردنيين، حاملا للمبادئ السامية لرسالة الثورة العربية الكبرى، مؤكدة أن كل المخططات ستفشل لثقتنا الكبيرة والعالية بحرفية وبسالة الجيش العربي وقدرته على كسر شوكة المهربين والمخربين والحاقدين.
من جهته، دعا مجتمع الأعمال، القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، إلى الضرب بيد من حديد، على مهربي المخدرات والجماعات التي تحاول المساس بأمن واستقرار المملكة، مؤكدا وقوفه بكل الإمكانيات خلف الجيش والأجهزة الأمنية لإنجاز المهمة.
وحيت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان لها أمس الثلاثاء، الجهود التي تبذلها قوات حرس الحدود لمواجهة المهربين والمخربين وكل الجماعات التي تحاول المساس بأمن الوطن، وإحباط كل مخططاتهم الظلامية.
وأكدت الجمعية ثقتها الكاملة بقدرة الجيش العربي والأجهزة الأمنية على التصدي لتجار المخدرات والمهربين والمخربين، وضرب أوكارهم قبل وصولهم إلى الأراضي الأردنية، وحماية الحدود والمواطنين والدفاع عن مقدرات المملكة.
وقالت إن مجتمع الأعمال يقف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والجيش العربي والأجهزة الأمنية، ويدعم كل الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية أراضي المملكة والمواطنين والأمن الوطني في وجه الطامعين من عصابات التهريب.
وشددت الجمعية على أن سيادة المملكة وأمنها واستقرارها، تتقدم على كل الأولويات والاعتبارات، مؤكدة أن الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه العربي وقادر على الوقوف بوجه كل قوى الشر والمضي بمسيرة البناء والتقدم والإنجاز، وسيبقي على الدوام واحة أمن واستقرار وموطنا للتجارة والأعمال وحاضنا للاستثمار.
بدورها أكدت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في بيان رسمي على لسان نقيبها ضيف الله أبو عاقولة أنها تقف خلف قواتنا المسلحة في جهودها للقضاء على تجارة المخدرات ومهربيها.
وأعربت النقابة عن ثقتها الكبيرة في قدرة القوات المسلحة على ضبط الأمن والنظام العام في الحدود وحماية المجتمع من هذه الجريمة.
وذكر البيان أن أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع يدركون أن التجارة غير المشروعة للمخدرات تشكل خطرًا كبيرًا على الشباب والمجتمع بشكل عام، وأن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر جميع الجهود.

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