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جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة

12/20/2023 4:24:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط في صفوفه في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.


وقال جيش الاحتلال في بيان، إن ضابطا قتل متأثرا بعد إصابته بجروح خطيرة يوم الجمعة الماضي.


وبذلك يرتفع عدد قتلى ضباط وجنود جيش الاحتلال إلى نحو 470 قتيلا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.


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