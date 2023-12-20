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تفاصيل الهدنة المحتملة في غزة

12/20/2023 4:24:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تدرس وقفا طويلا لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل إتاحة المجال أمام حركة حماس لجمع المحتجزين.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن إسرائيل مستعدة للدخول في هدنة إنسانية جديدة وإدخال مساعدات إضافية إلى قطاع غزة مقابل إطلاق سراح "الرهائن" المحتجزين في القطاع.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع قوله إن من المحتمل أن تكون تكاليف الصفقة الجديدة -لتبادل الأسرى مع حركة حماس– "مرتفعة جدا ومكلفة".

وقال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل تعرض وقف القتال في غزة لمدة أسبوع واحد على الأقل في إطار صفقة جديدة لحمل حماس على إطلاق سراح أكثر من ثلاثين رهينة تحتجزهم في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين اثنين و"مصدر آخر مطلعين، أن هذا الاقتراح هو الأول الذي تقدمه إسرائيل منذ انهيار اتفاق الشهر الماضي الذي أدى إلى وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والإفراج عن أكثر من 100 رهينة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الاقتراح يظهر أن إسرائيل مصممة على إعادة إطلاق مفاوضات جادة من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، حتى مع تصريحات حماس بأنها لن تستأنف المفاوضات طالما استمر القتال.

والاقتراح الإسرائيلي يدور حول كيفية إعادة إطلاق المحادثات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح مجموعة مكونة من حوالي 40 رهينة.

وستضم المجموعة النساء المتبقين الذين تحتجزهم حماس، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وغيرهم من الرهائن المرضى أو المصابين بجروح خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

واقترحت إسرائيل أيضا أنها قد تطلق سراح السجناء الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات أكثر خطورة على إسرائيل من أولئك الذين تم إطلاق سراحهم في الصفقة السابقة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك العشرات من هؤلاء السجناء الفلسطينيين من كبار السن أو المرضى، ويمكن إطلاق سراحهم كجزء من صفقة إنسانية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون والمصدر المطلع على المحادثات إن رئيس الوزراء القطري نقل خلال الاجتماع في وارسو موقف حماس بأنه يتعين على إسرائيل وقف هجماتها قبل بدء أي مفاوضات بشأن الرهائن.

وفي السياق، أفاد الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست"، ديفيد إغناتيوس، بأن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يسعون إلى تجديد الحوار مع "حماس"، عبر قطر، لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون في غزة والذين يزيد عددهم عن 100.

ويدرس المسؤولون الإسرائيليون تمديد وقف إطلاق النار، ربما لمدة أسبوعين، للسماح لـ"حماس" بجمع هؤلاء الرهائن وتسليمهم إلى بر الأمان، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تتعهد إسرائيل أيضا بسحب قواتها بعد وقف إطلاق النار هذا والقيام بعمليات أكثر تركيزا، لا سيما في شمال قطاع غزة.-(وكالات)

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