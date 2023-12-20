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الغارديان: خلافات داخل الإدارة الأميركية وراء تأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

12/20/2023 4:24:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقدت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أنها تفاوضت على نص بشأن غزة، يمكنها على الأقل الامتناع عن التصويت عليه، ولكن عندما تم التشاور مع واشنطن، أثيرت اعتراضات جديدة، حيث ورد أنّ البيت الأبيض اتخذ موقفا أكثر تطرفاً لدعم إسرائيل من موقف وزارة الخارجية، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
وكشفت صحيفة“الغارديان” البريطانية أنّ اعتراضات البيت الأبيض تضمنت معارضة أي ذكر لكلمة“وقف”، والقلق من بند يجعل الأمم المتحدة مسؤولة عن مراقبة تدفق المساعدات الإنسانية دون الإشارة صراحة إلى دور إسرائيل في فحص البضائع ، وعدم وجود نص في المسودة يدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب الهجوم على المستعمرات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر.
وبحسب ما ورد، فقد تم تأجيل التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة للمرة الثانية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وسط أنباء عن خلافات سياسية داخل إدارة بايدن.
وتم تعديل مشروع القرار الذي صاغته الإمارات يوم الثلاثاء في محاولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض للمرة الثالثة منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهرين. وبدلاً من الدعوة إلى“وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية”، أشار النص المعدل إلى“التعليق العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية”، ولكن هذه التعديلات لم تكن كافية للبيت الأبيض، الذي يزداد تطرفاً في دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت” الغارديان“إنه مع استمرار المشاورات بين نيويورك وواشنطن، فقد تم تأجيل التصويت على القرار الإماراتي حتى صباح الأربعاء على أقرب تقدير.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي:“مازلنا نعمل على صياغة القرار”.“من المهم بالنسبة لنا أن يفهم بقية العالم ما هو على المحك هنا وما فعلته حماس في 7 أكتوبر وكيف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد تلك التهديدات.”
وفي الوقت نفسه، كانت هناك جهود جديدة جارية لإحياء عملية مبادلة للمحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحماس، ووصف كيربي الاجتماعات الأمريكية- القطرية في وارسو بشأن الوساطة لصفقة تبادل جديدة بأنها“إيجابية” ولكنها ليست“حاسمة”.-(وكالات)

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