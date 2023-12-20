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أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين أمام مجلس الأمة- (فيديو)

12/20/2023 4:24:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم خلفا للأمير نواف الأحمد الصباح، اليمين أمام مجلس الأمة اليوم الأربعاء.

وقال الشيخ مشعل إنه من الضروري مراجعة واقع الكويت الحالي خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية.
وأضاف الأمير في أول خطاب له بعد أداء اليمين كرئيس جديد للدولة“لم نلمس تغييرا أو تصحيحا للمسار”.
وتوفي الأمير نواف يوم السبت الماضي.

- (رويترز)

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