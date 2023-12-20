عام على استشهاد ناصر أبو حميد.. الغزيون يموتون في الأسر أيضاً

باستشهاد الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان ناصر أبو حميد فجر الثلاثاء من العام الماضي، أي بعد نحو عام ونصف من معاناته مع مرض السرطان، تعود الذاكرة لسيرة أبو حميد النضالية منذ طفولته حتى استشهاده.











ولد الشهيد ناصر أبو حميد في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1972 في مخيم النصيرات في غزة، وبدأت مسيرته النضالية منذ الطفولة، حيث واجه الاعتقال لأول مرة وكان يبلغ من العمر 11 عاماً ونصفاً، كما واجه رصاص الاحتلال وأُصيب بإصابات بليغة.



تعرض ناصر للاعتقال الأول وذلك قبل انتفاضة عام 1987، وأمضى أربعة أشهر في سجون الاحتلال، ثم أُعيد اعتقاله مجدداً وحكم عليه الاحتلال بالسّجن عامين ونصف العام، وأفرج عنه ليُعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، لكنه أمضى من حكمه أربع سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه في إطار المفاوضات، ثمّ إعادة اعتقاله عام 1996 حيث أمضى في السجن ثلاث سنوات.



وإبان انتفاضة الأقصى الثانية، انخرط أبو حميد في مقاومة الاحتلال مجدداً، واعتُقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد سبع مرات و50 عاماً بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبقي في الأسر حتّى استشهاده.









أم ناصر أبو حميد وأبناؤها





وإلى جانب ناصر أبو حميد، يقضي أربعة أشقاء آخرين أحكاماً بالسّجن المؤبد، ثلاثة منهم اعتُقلوا معه إبان انتفاضة الأقصى، وهم: نصر، ومحمد، وشريف، ولهم شقيق رابع اعتُقل عام 2018 وهو إسلام، الذي يواجه كذلك حكماً بالسّجن المؤبد و8 سنوات، وشقيق آخر شهيد وهو عبد المنعم، والذي ارتقى عام 1994.



وتعرضت والدتهم مرات عدة للحرمان من زيارتهم، عدا عن التنكيل الذي لحق بالعائلة على مدار عقود مضت، كما أنهم فقدوا والدهم خلال سنوات أسرهم، وتعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات وكان آخرها عام 2019.









أم ناصر أبو حميد





واجه الأسير أبو حميد ظروفاً صحية صعبة جرّاء الإصابات التي تعرض لها برصاص الاحتلال، حتّى ثبتت إصابته عام 2021 بسرطان في الرئة، ومنذ ذلك الوقت، واجه ناصر رحلة جديدة في الأسر، أساسها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، إذ واجه وضعاً صحياً حرجاً في سجن "عيادة الرملة"، ونقل مرات عدة إلى المستشفى بحالة صحية صعبة، ودخل في غيبوبة، إلى أن أعلن عن استشهاده.

عقب استشهاد ناصر، أكدت السلطة الفلسطينية أنها تبذل جهوداً كبيرة للإفراج عن جثمان الشهيد، حيث تقوم إسرائيل باحتجاز جثامين الأسرى الفلسطينيين حتى بعد استشهادهم داخل السجون لإنهاء أحكامهم العالية بالسجن وهم داخل ثلاجات، في سابقة لا تقوم بها إلا إسرائيل في العالم.

وحتى استشهاد الأسير أبو حميد، احتجزت سلطات الاحتلال جثامين (11) أسيرًا ممن ارتقوا في سجون الاحتلال، وهم: أنيس دولة، محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر منذ عام 2020، والأسير سامي العمور منذ العام المنصرم، 2021، والأسير داود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان، اللذان استشهدا خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الشهيد ناصر أبو حميد الذي ارتقى يوم أمس.







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