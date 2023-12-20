اتفاقية مشتركة مع الجامعة الأردنية وشركة حقول السمسم وصندوق دعم البحث العلمي

MENAFN - Alghad Newspaper) وقّع صنـدوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية مع الجامعة الأردنية وشركة حقول السمسم للصناعات الغذائية لدعم تنفيذ المشروع البحثي "دراسة تحسين التركيبات وعوامل التصنيع المؤثرة على خصائص الجودة للطحينة المنتجة من بذور السمسم" وقّعها الأمين العام للمجلس الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي وعميدة البحث العلمي في الجامعة الأستاذة الدكتورة أميرة المصري ومدير عام الشركة تميم القصراوي بحضور مديرة الصندوق ريما راس والباحث الدكتور حاتم الخطيب من كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية.

ويسهم الصندوق بموجب الاتفاقية بمبلغ (22800) دينار لدعم تنفيذ المشروع الهادف إلى زيادة تنافسية الصناعات الغذائية الأردنية مع خلال تحسين جودتها وضمان مثالية مواصفاتها عند طريق البحث العلمي التطبيقي.



من جانبه بيّن الرفاعي أن الصندوق يمثل جسرا للتشاركية والتشبيك بين المؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية مؤكدا على السعي الدؤوب للمجلس لدعم البحث العلمي والابتكار بما يخدم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الباحثين في تتجير نتائج أبحاثهم مما ينعكس إيجاباً على قوة وحيوية الاقتصاد الوطني.



كما وذكرت راس أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع المدعومة من خلال برنامج الأمن الغذائي الذي ينفذه الصنـدوق بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتوفير الأمن الغذائي وبموازنة قيمتها 200000 دينار.

يشار إلى أن الصندوق، الذي تأسس عام 1994، يقدم دعماً للمشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والمراكز العلمية والصناعة ويدعم تتجير نتائجها وقد استفادت من الدعم العديد من الصناعات الوطنية المختلفة.