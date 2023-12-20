5 أشياء يجب معرفتها عن أزمة الشحن في البحر الأحمر

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

يعد البحر الأحمر أحد أكثر المسطحات المائية ذات الأهمية الاقتصادية على هذا الكوكب.

ولا يقتصر هذا الطريق على ربط المستهلكين الغربيين بالسلع والنفط المنتج في آسيا والشرق الأوسط فحسب، بل كان متقلبًا بشكل كبير في العصر الحديث منذ عام 1956، عندما سيطر الرئيس المصري عبد الناصر على قناة السويس وشل الاقتصاد البريطاني، وهي الحادثة التي أصبحت حدثا بارزا في الحركة المناهضة للاستعمار، فعلى شاطئها الغربي توجد مصر وحفنة من دول شمال إفريقيا الأخرى، بما في ذلك السودان والصومال.



وتقع المملكة العربية السعودية واليمن في الشرق. وفي أقصى شمالها تقع قناة السويس، وهو الطريق التجاري الذي يبلغ عرضه 672 قدمًا، حيث علقت سفينة ضخمة جدا وهي ، "إيفر جيفن " ، لمدة أسبوع تقريبًا في عام 2021.



في الوقت الحالي، تتكشف أزمة الشحن العالمية عند المضيق الجنوبي للبحر، باب المندب، والذي يُترجم إلى "بوابة الدموع ".

ويستخدم الحوثيون في اليمن الطائرات بدون طيار والصواريخ لمهاجمة سفن الحاويات أثناء مرورها عبر المضيق، الأمر الذي تسبب في قيام ما يقرب من اثنتي عشرة من أكبر شركات الشحن والطاقة - بما في ذلك BP، وMaersk، وMSC - بإعادة توجيه مسارها حول أفريقيا.



ومنذ ذلك الحين، أرسلت البحرية الأمريكية، إلى جانب دول أخرى، المزيد من السفن لحماية السفن، ولكن ليس بما يكفي لمرافقة جميع السفن عبر المضيق المحفوف بالمخاطر.

وقد أدى هذا الأمر بالفعل إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، كما أدى إلى تشويش شبكة التجارة العالمية المتوازنة بشكل معقد، وفقا لموقع "” new york .intelligencer





اندلعت هذه الهجمات بسبب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية



تلعب جماعة الحوثي اليمنية دورا متزايدا في الصراع الدائر في الشرق الأوسط باستهداف سفن في البحر الأحمر وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في هجمات تهدف إلى دعم الفلسطينيين في حرب غزة.



الحوثيون في اليمن يسيطرون على جزء كبير من الجزء الغربي من البلاد، المتاخم للبحر الأحمر وهم في حالة حرب منذ عام 2011 .

وكانت هذه الحرب واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية العالمية في هذا القرن، وفقا للأمم المتحدة، حيث يحتاج ما يقرب من 22 مليون شخص إلى المساعدة.

وفي عام 2021، صنفها دونالد ترامب منظمة إرهابية ، لكن جو بايدن تراجع عن هذا القرار بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة..



وبدأ الحوثيون بمهاجمة سفن الحاويات التي كانت تمر عبر باب المندب، كجزء من تصعيد على مستوى المنطقة لحرب الكيان الصهيوني على فلسطين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استولوا على " جالاكسي ليدر" في هجوم جريء بطائرات الهليكوبتر، والذي يبدو أنهم وثقوه في لقطات كاميرا الجسم . وكانت السفينة مرتبطة بالملياردير الإسرائيلي رامي أونجار، وسرعان ما بدأ الحوثيون يهاجمون السفن الأخرى المرتبطة بإسرائيل دعما لفلسطين

.

كما توعدوا بمهاجمة أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ، بغض النظر عن جنسيتها.

وقال متحدث باسم الحوثيين في بيان:“إذا لم تحصل غزة على الغذاء والدواء الذي تحتاجه، فإن جميع السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها، ستصبح هدفاً لقواتنا المسلحة”. لرويترز.



لكن معرفة أين تتجه السفن، أو من يملكها، ليس بالأمر الأسهل دائمًا. في كثير من الأحيان، ترفع سفن الحاويات ما يسمى بأعلام الملاءمة لتجنب الاضطرار إلى دفع ضرائب أو أجور أعلى لطاقمها، وكذلك لإخفاء بلد المنشأ الحقيقي للسفينة.



تعثر سلاسل التوريد العالمية

أعلنت شركة النفط والغاز العملاقة بي بي يوم الاثنين أنها لن ترسل سفنها عبر البحر الأحمر بعد الآن. جاء ذلك في أعقاب إعلانات مماثلة من شركتي Maersk وMSC، وهما من أكبر شركات الشحن في العالم.

وبدلا من ذلك، ستقطع هذه الشركات شوطا طويلا نحو أوروبا وأمريكا الشمالية من خلال التجول في قارة أفريقيا بأكملها.





وقال بن نولان، المحلل في بنك "ستيفل" للاستثمار، إن هذا قد يعني أن الشحن قد يتأخر لمدة 20 يومًا أو أكثر، اعتمادًا على الوجهة. وقال: "الرحلة في اتجاه واحد تستغرق ما بين 10 إلى 20 يومًا إضافيًا".

أما بالنسبة للسفن التي يتعين عليها العودة إلى موانئها الأصلية، فقد يستغرق ذلك ضعف الوقت.



وقال سال ميركوجليانو، أستاذ التاريخ البحري بجامعة كامبل: إن التأخير الأطول سيكون على الأرجح للسفن المتجهة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، في حين أن السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة قد تشهد تأخيرات لمدة ثلاثة أو أربعة أيام فقط.



ومع ذلك، من المرجح أن تتفاقم مشاكل سلسلة التوريد من هناك. وبمجرد وصول السفن إلى موانئها، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدحام مروري. وقال ميركوجليانو: "لا يمكنك تحويل حاويات الشحن فحسب".

نظرًا لأن السفن الكبيرة تحمل ما يصل إلى 15000 حاوية، والتي يجب تفريغها بترتيب معقد، فإن تخليص كل سفينة قد يستغرق وقتًا. قال: "إنها مشكلة جينجا كبيرة".



الشركات التجارية العملاقة تريد المزيد من الحماية



إن هجمات الحوثيين ناجحة جزئياً بسبب مدى تعقيدها من الناحية الفنية – نحن نتحدث عن هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ .

وبينما لا يزال طاقم سفينة Galaxy Leader محتجزًا، لم يُعرف عن مقتل أو إصابة أي من أفراد الطاقم حتى الآن. (تم مؤخرًا الاستيلاء على سفينة أخرى على الأقل في الأراضي الصومالية، لكن ليس من الواضح من المسؤول).

وحتى الآن، ردت البحرية الأمريكية بإسقاط طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين ، لكن الهجمات استمرت.



وشبه ميركوجليانو الوضع بما يسمى بحروب الناقلات في الثمانينيات، عندما هاجمت إيران والعراق أكثر من 400 سفينة نفط في المنطقة.

ومع ذلك، لم تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً حتى رفعت السفن الكويتية العلم الأميركي، وهو ما يعني دفع الضرائب الأميركية.



وقال ميركوجليانو إن شركات الشحن تريد الآن الحصول على حماية البحرية الأمريكية مع السماح لها برفع علم دولة أخرى.

وقال: "بطريقة ما، تقود شركات الشحن السياسة الخارجية". وفي حين وجهت الولايات المتحدة المدمرة يو إس إس لبنان إلى البحر الأحمر، إلا أنها لا تزال لا توفر هذا المستوى من الحماية.



هناك عدد قليل من الطرق البديلة الجيدة





على الرغم من اتساع محيطات العالم، فإنه ليس من السهل مجرد رسم طريق جديد إلى وجهتك مهما كانت.

وتأتي المشاكل مع باب المندب في وقت توجد فيه بالفعل مشاكل مع ممرات ضيقة سيئة السمعة في التجارة العالمية: قناة بنما.

وقد تم جعل هذا الطريق التجاري احتياطي بسبب انخفاض هطول الأمطار في المنطقة، مما يعني أن السفن الكبيرة لا يمكنها المرور عبره.



وهذا يعني أن أحد أكبر الخاسرين في هذه الأزمة لن تكون الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، بل آسيا.

وبما أن الولايات المتحدة منتج صافي للطاقة، فهذا يعني أن النفط والغاز الطبيعي المنتجين هنا يتم تصديرهما إلى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.



وقال نولان إنه في الأوقات العادية، ستمر تلك السفن عبر قناة بنما. وستكون الخطة الاحتياطية هي إرسالهم عبر البحر الأحمر. وبما أن هذين الطريقين معطلان الآن، فهذا يعني أن سفن الحاويات هذه ستضطر إلى السير في أحد أطول الطرق لتوصيل النفط أو النفط الخام أو الغاز الطبيعي.

وقال نولان: "كانت بعض هذه الشحنات قد قطعت شوطاً طويلاً بالفعل، والآن يتعين عليها أن تقطع شوطاً أطول للغاية".



استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار



منذ أن أعلنت شركة بريتيش بتروليوم أنها تحول مسارها التجاري، ارتفعت أسعار النفط والغاز بنحو 2.8 في المائة.

في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه ستكون مشكلة طويلة الأجل أم مجرد صورة عابرة من سوق نفط متوتر متوتر بالفعل من حرب الشرق الأوسط. لكن ربما لن يكون هذا هو السبب الوحيد لارتفاع الأسعار على الرفوف.



وقال ميركوجليانو إن شركات الشحن بدأت بالفعل في طلب المزيد من الأموال في شكل تأمين ضد مخاطر الحرب. عادة، تصل هذه التكاليف إلى 0.02 بالمائة من قيمة السفينة.

وقال إن ذلك ارتفع عشرة أضعاف. وإذا تحول هذا إلى صراع طويل الأمد، فقد يرتفع ذلك إلى ما يصل إلى 5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه خلال حروب الناقلات في الثمانينات، وهو ما يعني ملايين الدولارات من الأقساط الإضافية. (اعتقد ميركوجليانو أن ذلك بدا مقلقًا).



ولكن هل سيؤدي هذا إلى ارتفاع متأخر في أسعار التسوق أو السفر في اللحظة الأخيرة أثناء العطلة؟ على الاغلب لا.

وقال نولان: "ما لم يطول هذا الأمر، فمن المحتمل ألا يلاحظه المستهلك حقًا". "إنها بضعة قروش إضافية في أسعار البنزين، ربما تكون هناك بعض السلع التي ليست على الرف لمدة أسبوع. ولكن ليس أي شيء يغير الحياة.

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