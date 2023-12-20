صحيفة عبرية تكشف أن الحالة الصحية لمحمد الضيف عكس ما أكدته المخابرات سابقا

MENAFN - Alghad Newspaper) نشرت صحيفة“معاريف” العبرية، يوم الثلاثاء، تقريرا كشف تفاصيل جديدة عن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، مؤكدة أنه بحالة صحية جيدة على عكس ما أكدته المخابرات الإسرائيلية سابقا.



وقالت الصحيفة في مقالها:“فشل آخر لنجوم المخابرات؟ بعد سنوات من عدم وضوح الحالة الطبية لزعيم حماس في غزة، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر محمد الضيف وهو يمشي على قدميه وحالته أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل”، بحسب موقع أر تي.



وأفاد الصحافي الإسرائيلي بن كسبت لصحيفة“معاريف” بأن المعلومات الجديدة التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف بصحة جيدة جدا ويسير على قدميه وهناك ما يؤكد أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية أو شلل، خلافا لتقديرات سابقة لدى المخابرات الإسرائيلية.



المعلومات الجديدة التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف بصحة جيدة جدا ويسير على قدميه

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت عن الجيش سابقا بأن الطيران الحربي تمكن من استهداف الضيف في الحروب السابقة ما أدى استشهاد عائلته وإصابته بجروح خطيرة أدت لفقدانه البصر والقدرة على المشي.



وتقول الصحيفة:“بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لشقيق يحيى السنوار، محمد السنوار، وهو يسافر عبر أنفاق غزة، تبين الآن أن محمد الضيف والذي تطارده إسرائيل منذ سنوات، يتمتع بصحة جيدة”.



وذكرت أنه وفي إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة، عثرت إسرائيل على عدة مقاطع فيديو ظهر فيها الضيف سالما معافى.



وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد الضيف وهو يمشي على قدميه بعرج طفيف، بحسب الصحيفة.



ويبدو من مقاطع الفيديو أن حالة الضيف أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل، حيث يستطيع المشي بمفرده ولا يستخدم كرسيا متحركا، وربما يمكنه أيضا استخدام كلتا يديه.



الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال على مر السنين

وأشارت الصحيفة إلى أن الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال على مر السنين.

وأوضحت أن الضيف على قيد الحياة ويعمل وفي حالة جيدة نسبيا، بل إنه قادر على المشي بمفرده، وهو ما يتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية في السنوات الأخيرة، بحسب موقع أر تي.



وبينت أنه وبعد اكتشاف هذه الفيديوهات، سيتم التعامل مع وضع الضيف بشكل مختلف.



ووصفت تقارير الضيف بأنه يتميز بالصبر والذكاء وبخبرته في مجال الأسلحة، علاوة على حسه الأمني، وعدم ظهوره العلني لعقود، وابتعاده عن استخدام وسائل الاتصالات الحديثة، والاكتفاء برسائل صوتية في معاركه مع الإسرائيليين.-(وكالات)