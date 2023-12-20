100 Jordan تلتقي ممثلين في البترا وتناقش الفرص الاستثمارية

MENAFN - Alghad Newspaper)و التقى ممثل الشركة نضال ملو العين رئيس سلطة البترا ومفوض السياحة و مسؤولي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي و ادارة المحمية لتطوير المواقع السياحية و توفير الخدمات السياحية من المباني الجاهزة للتحدث عن الفرص الاستثمارية في المنطقة.كما التقى ملو العين أبناء المجتمع المحلي في البتراء و أهالي ام صيحون و البدول و شكرهم على الاستقبال الرائع، وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير المنطقة السياحية و المحمية في البترا و أهمية دور المجتمع المحلي و ان يكون لهم دور ضمن الخطة التطويرية لدى سلطة البترا . . . و ان يكونو جزء من الخطة السياحية لعكس صورة تليق بالسياحة و البتراء و انهم جزء مهم و مكون من مكونات المدينة الأثرية.



ويمتلك نضال ملو العين رؤية تطويرية للمواقع السياحية و توفير الخدمات السياحية بمشاركة المجتمع المحلي و تأهيله ليكون جزء من منظومة السياحة في جميع المواقع السياحية الاردنية|،

و أهمية التنمية للمجتمعات المحلية و ان تكون الاولوية لابناء المنطقة، و مراجعة الخطط و الاستراتيجيات السياحية و الخطط التنموية .

فضلا عن اهتمامه بالتركيز على تسويق و ترويج الاردن كوحدة واحدة، و ان يتم العمل على تكثيف الجهود و العروض لتنشيط السياحة الداخلية بترتيب رحل سياحية للاردنيين و المقيمين و الجاليات و للسياحة الوافدة. ..



وأكد نضال ملو العين انه يجب العمل مع أبناء المجتمع المحلي لتوفير فرص عمل وتشجيع العمال الريادية ضمن خطة تنموية خدمية سريعة التنفيذ، تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية و توفير الأمن الاقتصادي لابناء المجتمع و المنطقة الذي سيرفع من العوائد و الإيرادات و الناتج المحلي لتكون نقطة جذب للاستثمارات.

وشكرت شركة 100Jordan و نضال ملو العين جميع العاملين في القطاع السياحي و المؤسسات في القطاعين العام والخاص على جهودهم المبذولة لتحقيق ذلك.

