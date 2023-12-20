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البطاينة: لم تصلنا أي استقالة من الظهراوي الذي لم يصرح بأي شيء للإعلام عن انضمامه لحزب آخر

12/20/2023 4:24:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة بأنه لم تصل الحزب أي استقالة من عضو الحزب النائب محمد جميل الظهراوي والذي هو خارج الوطن.

وأضاف البطاينة بأنه تواصل مع الظهراوي الذي أعلمه بأنه ليس لديه أدنى علم بما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام عن إنضمامه لحزب آخر ولم يرسل أي خبر من قبله أو تصريح لأي وسيلة إعلام بهذا الشأن ، وإختتم البطاينة تصريحه بأن الظهراوي ركيزة من ركائز الحزب وجزء من نسيجه.

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