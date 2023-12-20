البطاينة: لم تصلنا أي استقالة من الظهراوي الذي لم يصرح بأي شيء للإعلام عن انضمامه لحزب آخر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صرح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة بأنه لم تصل الحزب أي استقالة من عضو الحزب النائب محمد جميل الظهراوي والذي هو خارج الوطن.
وأضاف البطاينة بأنه تواصل مع الظهراوي الذي أعلمه بأنه ليس لديه أدنى علم بما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام عن إنضمامه لحزب آخر ولم يرسل أي خبر من قبله أو تصريح لأي وسيلة إعلام بهذا الشأن ، وإختتم البطاينة تصريحه بأن الظهراوي ركيزة من ركائز الحزب وجزء من نسيجه.
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