Organon وlilly تبرمان اتفاقية تسويق في أوروبا لدواءين للصداع النصفي

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) ‏أعلنت Organon (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OGN)، وهي شركة رعاية صحية عالمية تركز على صحة المرأة، عن اتفاقية مع Eli Lilly and Company (Lilly) لتصبح الموزع والمروج الوحيد لأدوية الصداع النصفي Emgality ® ‏(galcanezumab) وRAYVOW TM ‏(lasmiditan) في أوروبا 1. يوصف Emgality، وهو مضاد للببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين أحادي النسيلة (CGRP)، للوقاية من الصداع النصفي لدى البالغين الذين يعانون من الصداع النصفي لمدة أربعة أيام على الأقل في الشهر. RAYVOW هو ناهض مستقبلات السيروتونين 5 - HT 1F الأول من نوعه المعتمد للعلاج الحاد لمرحلة الصداع من نوبات الصداع النصفي، مع أو من دون هالة لدى البالغين. قال Kevin Ali، الرئيس التنفيذي لشركة Organon: "تتماشى اتفاقية التسويق هذه بسلاسة مع مجموعة Organon من علاجات الجهاز العصبي المركزي في محفظة علاماتنا التجارية الراسخة، والأهم من ذلك، أنها تعزز عروضنا للنساء، اللواتي يتأثرن بشكل غير متناسب بالصداع النصفي". "ستساعدنا خبرتنا التجارية القوية وسجلنا الحافل في هذا المجال العلاجي على تمكيننا من تقديم هذه العلاجات المهمة لمزيد من المرضى في جميع أنحاء أوروبا الذين يحتاجون إليها".

______________________ 1 يتم تسويق RAYVOW‏TM وتوزيعه في الولايات المتحدة باسم REYVOW

الصداع النصفي هو ثالث أكثر الأمراض شيوعًا في جميع أنحاء العالمi ويسبب صداعًا يتراوح بين المعتدل والشديد بصورة متكررة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض موهنة أخرى، بما في ذلك الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوتii التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الحياة اليومية للفرد بما في ذلك الحياة الأسرية والمهنية والتعليم والعلاقات وكسب العيشiii. هذا المرض أكثر شيوعًا بين النساء بثلاث مرات من الرجال وهو أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة لدى النساء iv.

قال Ilya Yuffa، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Eli Lilly and Company ورئيس شركة Lilly International: "تلتزم Lilly بمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، وهو مرض عصبي منهك". "نحن على ثقة من أن هذا التعاون مع Organon سيساعد المزيد من الناس في جميع أنحاء أوروبا على الوصول إلى علاجات الصداع النصفي المبتكرة لدينا".

بموجب شروط الاتفاقية، ستصبح Organon الموزع والمروج الوحيد لدوائي Emgality وRAYVOW في أوروبا. ستظل Lilly هي صاحبة ترخيص التسويق وستقوم بتصنيع المنتجات للبيع.

يشمل إجمالي المقابل الذي يتعين دفعه إلى Lilly دفعة مقدمة قدرها 50 مليون دولار ومدفوعات رئيسية قائمة على المبيعات. من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2024 عند الانتهاء من المراجعة مع السلطات المختصة في كل بلد.

حول Emgality ‏®

Emgality هو جسم مضاد أحادي النسيلة يرتبط بشكل انتقائي بالببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP) وتمت الموافقة عليه من قِبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في نوفمبر 2018.

دواعي الاستعمال والاستخدام في الاتحاد الأوروبي:

دواعي الاستعمال العلاجية: يوصف Emgality للوقاية من الصداع النصفي لدى البالغين الذين يعانون من الصداع النصفي لمدة أربعة أيام على الأقل في الشهر. علم الجرعات وطريقة الإعطاء: يجب أن يصف Emgality الأطباء ذوي خبرة في تشخيص وعلاج الصداع النصفي. علم الجرعات: الجرعة الموصى بها هي 120 ملغ galcanezumab تحقن تحت الجلد مرة واحدة شهريًا، مع جرعة تحميل 240 ملغ كجرعة أولية. يجب توجيه المرضى إلى حقن الجرعة المنسية في أقرب وقت ممكن ثم استئناف الجرعات الشهرية. يجب تقييم فائدة العلاج في غضون 3 أشهر بعد بدء العلاج. وينبغي اتخاذ أي قرار آخر لمواصلة العلاج على أساس فردي للمريض. يوصى بتقييم الحاجة إلى مواصلة العلاج بانتظام بعد ذلك.

طريقة الإعطاء:

استخدام تحت الجلد. يمكن للمريض الحقن الذاتي لدواء galcanezumab باتباع تعليمات الاستخدام. يجب حقن galcanezumab تحت الجلد في البطن أو الفخذ أو الجزء الخلفي من الجزء العلوي من الذراع أو في المنطقة الألوية. بعد التدريب، يمكن للمرضى حقن galcanezumab ذاتيًا إذا قرر أخصائي الرعاية الصحية أنه مناسب. يتم إعطاء تعليمات شاملة لكيفية الحصول على الدواء في نشرة العبوة.

حول RAYVOW TM ‏ ( Lasmiditan )

RAYVOW هو علاج عن طريق الفم يرتبط بمستقبلات 5-HT1F ذات التقارب العالي والمعتمدة من قبل EMA للعلاج الحاد لمرحلة الصداع من نوبات الصداع النصفي، مع أو من دون هالة لدى البالغين. من المفترض أن آثاره العلاجية في علاج الصداع النصفي تتوسطها تأثيرات ناهضة في مستقبل 5-HT1F؛ ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة غير معروفة. لا يستخدم RAYVOW للعلاج الوقائي للصداع النصفي. يمكن وصف RAYVOW للمرضى بجرعات فموية 50 ملغ و100 ملغ و200 ملغ حسب الحاجة. لا ينبغي أن يؤخذ أكثر من 200 ملغ في 24 ساعة.

دواعي الاستعمال والاستخدام في الاتحاد الأوروبي:

يُستخدم RAYVOW للعلاج الحاد لمرحلة الصداع من نوبات الصداع النصفي، مع أو من دون هالة لدى البالغين. علم الجرعات وطريقة الإعطاء: علم الجرعات: بشكل عام، الجرعة الأولية الموصى بها لدى البالغين هي 100 ملغ من lasmiditan للعلاج الحاد لنوبات الصداع النصفي. إذا لزم الأمر، يمكن زيادة الجرعة إلى 200 ملغ لمزيد من الفعالية أو يمكن تخفيضها إلى 50 ملغ لمزيد من التحمل. إذا تكرر الصداع النصفي في غضون 24 ساعة من الاستجابة الأولية بعد تناول 50 ملغ أو 100 ملغ من lasmiditan، يمكن تناول جرعة ثانية من نفس القوة. لا ينبغي تناول الجرعة الثانية في غضون ساعتين من الجرعة الأولية. لا ينبغي أن يؤخذ أكثر من 200 ملغ في 24 ساعة. إذا لم يستجب المريض للجرعة الأولى، فمن غير المرجح أن تكون الجرعة الثانية مفيدة لتخفيف نفس الأعراض. يمكن تناول lasmiditan مع الطعام أو من دونه. طريقة الإعطاء: الاستخدام عن طريق الفم.

حول Organon

Organon شركة عالمية توفر الرعاية الصحية، وقد تأسست للتركيز على تحسين صحة المرأة طوال حياتها. تقدم Organon أكثر من 60 دواءً ومنتجًا في مجال صحة المرأة، بالإضافة إلى الأعمال التجارية المتنامية للبدائل الحيوية وامتياز كبير للأدوية الراسخة عبر مجموعة من المجالات العلاجية. تُحقق منتجات Organon الحالية تدفقات نقدية قوية تدعم الاستثمارات في الابتكار وفرص النمو المستقبلية في صحة المرأة والبدائل الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، تنتهز Organon الفرص للتعاون مع مبتكري المستحضرات الصيدلانية الحيوية الذين يتطلعون إلى تسويق منتجاتهم من خلال الاستفادة من نطاقها ووجودها في الأسواق الدولية سريعة النمو.

تتمتع Organon ببصمة عالمية مع نطاق واسع ومدى جغرافي كبير، وإمكانيات تجارية عالمية المستوى، وما يقرب من 10000 موظف يقع مقرها الرئيسي في مدينة جيرسي سيتي، بولاية نيو جيرسي.

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ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

بعض البيانات والإفصاحات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة في الولايات المتحدة لعام 1995. تتضمن البيانات التطلعية جميع البيانات التي لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الحالية ويمكن تحديدها من خلال استخدام كلمات مثل "محتمل" و"قد" و"تتوقع" و"تعتزم" و"تتنبأ" و"تخطط" و"تعتقد"، و"يسعى"، و"تقديرات"، و"سوف"، أو كلمات تحمل نفس المعنى. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات حول التوقيت المتوقع لإكمال المعاملة بين Organon وEli Lilly and Company، وقدرة Organon على الحصول على التراخيص المطلوبة وتسويق Emgality® وRAYVOW‏TM في أوروبا خلال الإطار الزمني المتوقع، والفوائد المتوقعة لاتفاقية التسويق. تستند هذه البيانات إلى خطط وتوقعات Organon الحالية وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف خططها وتوقعاتها، بما في ذلك النتائج الفعلية، اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، توقيت وتأثير أي مراجعات أو موافقات تنظيمية مطلوبة، وأي إخفاق في تلبية شروط إغلاق معاملة التسويق، وعدم قدرة Organon على التنفيذ الكامل لخطط التسويق الخاصة بها لـ Emgality® وRAYVOW‏TM و/أو عدم القدرة على الحصول على التراخيص المطلوبة لتسويق هذه الأصول أو الفعالية أو السلامة أو غيرها من مخاوف الجودة فيما يتعلق بالمنتجات المسوقة، بما في ذلك إجراءات السوق مثل عمليات السحب أو الاسترجاع أو انخفاض المبيعات؛ وشروط الصناعة العامة والمنافسة؛ وتأثير تنظيم صناعة الأدوية وتشريعات الرعاية الصحية والاتجاهات نحو احتواء تكلفة الرعاية الصحية؛ والمنتجات وبراءات الاختراع الجديدة التي حصل عليها المنافسون؛ وصعوبات أو تأخيرات التصنيع؛ وعدم الاستقرار المالي للاقتصادات الدولية والمخاطر السيادية؛ وصعوبات تطوير واستدامة العلاقات مع النظراء التجاريين؛ والاعتماد على فعالية براءات الاختراع وغيرها من وسائل الحماية للمنتجات المبتكرة؛ والتعرض للتقاضي، بما في ذلك التقاضي بشأن براءات الاختراع، و/أو الإجراءات التنظيمية. لا تتعهد Organon بأي التزام بتحديث أي بيان تطلعي علنًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يمكن العثور على عوامل إضافية يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج جوهريًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية في إيداعات Organon لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC")")، بما في ذلك تقرير Organon السنوي عن النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإيداعات SEC اللاحقة، المتاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت )).

______________________ i American Brain Foundation, Migraine overview، يمكن الاطلاع عليه عبر: Migraine - American Brain Foundation [آخر وصول: نوفمبر 2023] ii National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Migraine، يمكن الاطلاع عليه عبر: Migraine | National Institute of Neurological Disorders and Stroke (nih) [آخر وصول: نوفمبر 2023] iii Buse DC. et al. Life With Migraine: Effects on Relationships, Career, and Finances From the Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (CaMEO) Study, Headache: The Journal of Head and Face Pain, 2019;59:1286-1299 doi: 10.1111/head.13613 iv .Pavlović JM The impact of midlife on migraine in women: summary of current views. Womens Midlife Health. 2020;6(1):11. doi:10.1186/s40695-020-00059-8

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