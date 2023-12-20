ريادة Tecnotree واعتمادها شركة رائدة عالمية في مجال إدارة الإيرادات من Precision Reports

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- جرى اعتماد Tecnotree، المنصة الرقمية العالمية الرائدة المتخصصة في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتقنيات السحابية الأصلية، واحدة من أكبر شركتين فاعلتين في مجال إدارة الإيرادات عالميًا، من "Precision Reports - سوق فواتير وإيرادات الاتصالات العالمية". وقد تم اعتماد Tecnotree أيضًا واحدة من أكبر مقدمي حلول إدارة الفواتير والإيرادات في مجال الاتصالات على مستوى العالم. هذا، وقد نالت هذا التقدير استنادًا إلى هذا التقرير الشامل الأخير الذي يقدم تحليلاً شاملاً ومتعمقًا لسوق فواتير وإيرادات الاتصالات العالمية، ويقيم السوق بناءً على أفضل الشركات وحصتها في السوق والتطور المستقبلي بحلول 2029.

تبوأت شركة Tecnotree المركز الأول ضمن كبرى الشركات البارزة في مجال الاتصالات الأخرى الواردة في التقرير الذي يقدم تحليلاً متعمقًا للسوق، استنادًا إلى قطاعاته، مثل الحصة السوقية والتطبيق والاستخدام النهائي والحضور الإقليمي البارز. وتركز الدراسة على فواتير الاتصالات وإيراداتها في السوق العالمية، مع إيلاء اهتمام خاص لأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا. ففي ظل زيادة النفقات الرأسمالية (CAPEX) بفعل مبادرات التحديث، يحتاج مقدمو خدمات الاتصالات إلى قدرات جديدة لتحقيق دخل من الإيرادات، بما في ذلك خدمات الجيل الخامس، مثل EMBB (النطاق العريض المتنقل المحسّن) وURLLC (الاتصالات الفائقة الموثوقية والمنخفضة الكمون) مع إمكانيات تشريح الشبكة والخدمات المجمعة عبر المنظومات والقنوات الشريكة. وعلى عكس ما جرى في عام 2022، من المتوقع أن ينمو سوق فواتير وإيرادات الاتصالات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) في الفترة من 2022 إلى 2029، بقيمة سوقية متوقعة تبلغ عدة ملايين من الدولارات الأمريكية.

تعمل حلول إدارة الإيرادات وتحقيق الدخل الجاهزة من الجيل الخامس التي تقدمها Tecnotree على تمكين مقدمي خدمات الاتصالات من إدارة إيراداتهم، بما في ذلك التصنيف وتحديد الرسوم والفوترة والمدفوعات والتحصيل وضمان الإيرادات وإدارة الاحتيال. وقد أدت استثمارات Tecnotree الرئيسية في مجالات منظومة B2B2X السحابية التي تُعنى بها Tecnotree Moments وعروض البرمجيات الخدمية المتوافقة مع السحابات الثلاث الكبرى (Azure وAWS وGCP)، إلى جانب النمو الذي حققته في مجال التكنولوجيا المالية عبر منصة DiWa، إلى حصولها على هذا الاعتماد.

يعد حل الفواتير والرسوم الرقمي المتقارب الذي تقدمه Tecnotree حلاً موحدًا لإدارة الإيرادات يمكنه المساعدة في دمج أصول الأعمال المختلفة وتحويلها إلى مكونات قابلة لإعادة الاستخدام بغية تطوير نماذج أعمال جديدة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات. كما يعد حل الإيرادات الذي تقدمه Tecnotree منصة متقاربة شاملة مصممة لتلبية كل متطلبات إدارة الإيرادات لمقدمي خدمات الاتصالات العصريين، بما في ذلك خدمات الاتصالات، مثل الصوت وبيانات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة والجيل التالي من خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. ومن هذا المنطلق، يدعم هذا الحل الفريد عروض الجيل الخامس، بما في ذلك تشريح الشبكة في نموذج نشر قائم على شبكة الحوسبة السحابية الموزعة، بما في ذلك توزيع أعباء العمل على الحافة بغية تقديم تجربة أفضل للعملاء. إضافةً إلى ذلك، يوفر حل إدارة الإيرادات الرقمية الذي تقدمه Tecnotree إمكانات تحديد الرسوم في الوقت الفعلي، مما يضمن إعداد فواتير دقيقة إلى جانب خيارات العرض التفاعلية للقنوات الرقمية الحديثة، مع مجموعة كبيرة من خيارات الدفع المرنة، بما في ذلك الطرق التقليدية وكذلك المحافظ الرقمية.

كمبدأ أساسي في التصميم، تعتمد منتجات Tecnotree، بما في ذلك حلول إدارة الإيرادات الرقمية على معايير صناعية معينة، على وجه التحديد معايير منتدى TM و3GPP. كما يدعم حل إدارة الإيرادات مواصفات كيان TMF المتعلقة بالحساب والفواتير والرصيد والاستهلاك والاستخدام وإدارة الدفع، وفي ظل تطور معايير الجيل الخامس، تدعم خدمات تحديد الرسوم لدينا الإصدار 16 لوظيفة CHF/CCS، ويجري تطويرها باستمرار إلى معايير 3GPP الإصدار 17.

تم تصميم مكونات حل إدارة الإيرادات الرقمية من Tecnotree بحيث تتمتع بقدرة ديناميكية فاعلة في صناعة القرارات تعمل على دمج العديد من الأبعاد، مثل ملف تعريف المستخدم والسلوك ونوع الخدمة وحالة نسبة المستخدمين، إلخ. وهذا من شأنه تمكين أنظمة CCS والفوترة من تفعيل القرارات الديناميكية الحرجة، وهذا يتطلب قدرة كبيرة على اتخاذ قرارات فائقة السرعة بغية تحسين تجربة المستخدم. وثمة بعض الأمثلة على هذا، وهي الحصة الديناميكية لحجز الوحدات القابلة للتحصيل بناءً على ملف تعريف المستخدم والسلوك والنمط (يجب توفير حصة ديناميكية للمستخدم المراهق الذي يشاهد خدمة بث الفيديو في وقت محدد من اليوم لاستخدامه المحدد المستمد من البيانات المماثلة).

تساعد Tecnotree مقدمي خدمات الاتصالات في الحفاظ على منظور متكامل لكل الخدمات التي يشترك فيها العملاء ويستخدمونها، بغية تطوير إستراتيجيات مبتكرة لتحقيق الدخل من الخدمات. كما يدعم حل إدارة الإيرادات من Tecnotree نماذج مشاركة الإيرادات والتسويات عبر العديد من كيانات B2B2BX. وهذا من شأنه تمكين مقدمي خدمات الاتصالات من تفعيل نماذج إيرادات جديدة عن طريق تجميع خدمات الشركاء ومشاركة الإيرادات في الوقت الفعلي عبر الشركاء.

صرحت Padma Ravichander، المدير التنفيذي في Tecnotree Corporation، قائلة: "يحدونا بالغ الفخر تجاه هذا الاعتماد الذي كان نتاج العمل بلا كلل لتقديم أفضل إمكانات إدارة للإيرادات إلى عملائنا الكرام، كما أن منصات الفوترة والرسوم الرقمية المتقاربة جاهزة لاستقبال خدمات الجيل الخامس، إضافةً إلى خدمتها للنطاق العريض المتنقل المحسن والاتصالات التي تنطوي على مهمات حيوية وإنترنت الأشياء الضخم. هذا، وتتمثل القدرة الفائقة لمنصتنا ناهيك عن ميزة قابلية التهيئة في أنها مصممة لتقديم ميزة التوافق المستقبلي، وهو القدرة على دعم الخدمات المستقبلية غير المعروفة اليوم بمرونة."

"إن المرونة المنقطعة النظير التي تتمتع بها منصاتنا تمنح مقدمي خدمات الاتصالات القدرة على التحكم في كيفية تميزهم في السوق وزيادة الإيرادات وتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين تجربة العملاء عبر التخصيص الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ونحن نرى أن إدراج Tecnotree ضمن أفضل الشركات يؤكد التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة من شأنها تمكين شركائنا من إدارة إيراداتهم وزيادتها."

اطلع على التقرير المفصل هنا: حجم الحصة السوقية لفواتير وإيرادات الاتصالات لعام 2023: أفضل الشركات والحصة السوقية والنمو المستقبلي بحلول عام 2029 | Oracle وTecnotree وNetcracker‏ (digitaljournal)

نبذة عن Tecnotree

تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية الجيل الخامس إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. كما تحتل الشركة المرتبة الأولى في جدول توافق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum مع 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، من ضمنها 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة في العالم الحقيقي، وهذا أدل دليل على التزام الشركة بالتميز وسعيها الدؤوب لتقديم تجارب وخدمات متميزة لكل من مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات التوزيع. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة، المدرجة في هلسنكي نازداك (TEM1V)، سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى.

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