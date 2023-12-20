ريادة Tecnotree واعتمادها شركة رائدة عالمية في مجال إدارة الإيرادات من Precision Reports

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- جرى اعتماد Tecnotree، المنصة الرقمية العالمية الرائدة المتخصصة في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتقنيات السحابية الأصلية، واحدة من أكبر شركتين فاعلتين في مجال إدارة الإيرادات عالميًا، من "Precision Reports - سوق فواتير وإيرادات الاتصالات العالمية". وقد تم اعتماد Tecnotree أيضًا واحدة من أكبر مقدمي حلول إدارة الفواتير والإيرادات في مجال الاتصالات على مستوى العالم. هذا، وقد نالت هذا التقدير استنادًا إلى هذا التقرير الشامل الأخير الذي يقدم تحليلاً شاملاً ومتعمقًا لسوق فواتير وإيرادات الاتصالات العالمية، ويقيم السوق بناءً على أفضل الشركات وحصتها في السوق والتطور المستقبلي بحلول 2029.
تبوأت شركة Tecnotree المركز الأول ضمن كبرى الشركات البارزة في مجال الاتصالات الأخرى الواردة في التقرير الذي يقدم تحليلاً متعمقًا للسوق، استنادًا إلى قطاعاته، مثل الحصة السوقية والتطبيق والاستخدام النهائي والحضور الإقليمي البارز. وتركز الدراسة على فواتير الاتصالات وإيراداتها في السوق العالمية، مع إيلاء اهتمام خاص لأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا. ففي ظل زيادة النفقات الرأسمالية (CAPEX) بفعل مبادرات التحديث، يحتاج مقدمو خدمات الاتصالات إلى قدرات جديدة لتحقيق دخل من الإيرادات، بما في ذلك خدمات الجيل الخامس، مثل EMBB (النطاق العريض المتنقل المحسّن) وURLLC (الاتصالات الفائقة الموثوقية والمنخفضة الكمون) مع إمكانيات تشريح الشبكة والخدمات المجمعة عبر المنظومات والقنوات الشريكة. وعلى عكس ما جرى في عام 2022، من المتوقع أن ينمو سوق فواتير وإيرادات الاتصالات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) في الفترة من 2022 إلى 2029، بقيمة سوقية متوقعة تبلغ عدة ملايين من الدولارات الأمريكية.
تعمل حلول إدارة الإيرادات وتحقيق الدخل الجاهزة من الجيل الخامس التي تقدمها Tecnotree على تمكين مقدمي خدمات الاتصالات من إدارة إيراداتهم، بما في ذلك التصنيف وتحديد الرسوم والفوترة والمدفوعات والتحصيل وضمان الإيرادات وإدارة الاحتيال. وقد أدت استثمارات Tecnotree الرئيسية في مجالات منظومة B2B2X السحابية التي تُعنى بها Tecnotree Moments وعروض البرمجيات الخدمية المتوافقة مع السحابات الثلاث الكبرى (Azure وAWS وGCP)، إلى جانب النمو الذي حققته في مجال التكنولوجيا المالية عبر منصة DiWa، إلى حصولها على هذا الاعتماد.
يعد حل الفواتير والرسوم الرقمي المتقارب الذي تقدمه Tecnotree حلاً موحدًا لإدارة الإيرادات يمكنه المساعدة في دمج أصول الأعمال المختلفة وتحويلها إلى مكونات قابلة لإعادة الاستخدام بغية تطوير نماذج أعمال جديدة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات. كما يعد حل الإيرادات الذي تقدمه Tecnotree منصة متقاربة شاملة مصممة لتلبية كل متطلبات إدارة الإيرادات لمقدمي خدمات الاتصالات العصريين، بما في ذلك خدمات الاتصالات، مثل الصوت وبيانات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة والجيل التالي من خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. ومن هذا المنطلق، يدعم هذا الحل الفريد عروض الجيل الخامس، بما في ذلك تشريح الشبكة في نموذج نشر قائم على شبكة الحوسبة السحابية الموزعة، بما في ذلك توزيع أعباء العمل على الحافة بغية تقديم تجربة أفضل للعملاء. إضافةً إلى ذلك، يوفر حل إدارة الإيرادات الرقمية الذي تقدمه Tecnotree إمكانات تحديد الرسوم في الوقت الفعلي، مما يضمن إعداد فواتير دقيقة إلى جانب خيارات العرض التفاعلية للقنوات الرقمية الحديثة، مع مجموعة كبيرة من خيارات الدفع المرنة، بما في ذلك الطرق التقليدية وكذلك المحافظ الرقمية.
كمبدأ أساسي في التصميم، تعتمد منتجات Tecnotree، بما في ذلك حلول إدارة الإيرادات الرقمية على معايير صناعية معينة، على وجه التحديد معايير منتدى TM و3GPP. كما يدعم حل إدارة الإيرادات مواصفات كيان TMF المتعلقة بالحساب والفواتير والرصيد والاستهلاك والاستخدام وإدارة الدفع، وفي ظل تطور معايير الجيل الخامس، تدعم خدمات تحديد الرسوم لدينا الإصدار 16 لوظيفة CHF/CCS، ويجري تطويرها باستمرار إلى معايير 3GPP الإصدار 17.
تم تصميم مكونات حل إدارة الإيرادات الرقمية من Tecnotree بحيث تتمتع بقدرة ديناميكية فاعلة في صناعة القرارات تعمل على دمج العديد من الأبعاد، مثل ملف تعريف المستخدم والسلوك ونوع الخدمة وحالة نسبة المستخدمين، إلخ. وهذا من شأنه تمكين أنظمة CCS والفوترة من تفعيل القرارات الديناميكية الحرجة، وهذا يتطلب قدرة كبيرة على اتخاذ قرارات فائقة السرعة بغية تحسين تجربة المستخدم. وثمة بعض الأمثلة على هذا، وهي الحصة الديناميكية لحجز الوحدات القابلة للتحصيل بناءً على ملف تعريف المستخدم والسلوك والنمط (يجب توفير حصة ديناميكية للمستخدم المراهق الذي يشاهد خدمة بث الفيديو في وقت محدد من اليوم لاستخدامه المحدد المستمد من البيانات المماثلة).
تساعد Tecnotree مقدمي خدمات الاتصالات في الحفاظ على منظور متكامل لكل الخدمات التي يشترك فيها العملاء ويستخدمونها، بغية تطوير إستراتيجيات مبتكرة لتحقيق الدخل من الخدمات. كما يدعم حل إدارة الإيرادات من Tecnotree نماذج مشاركة الإيرادات والتسويات عبر العديد من كيانات B2B2BX. وهذا من شأنه تمكين مقدمي خدمات الاتصالات من تفعيل نماذج إيرادات جديدة عن طريق تجميع خدمات الشركاء ومشاركة الإيرادات في الوقت الفعلي عبر الشركاء.
صرحت Padma Ravichander، المدير التنفيذي في Tecnotree Corporation، قائلة: "يحدونا بالغ الفخر تجاه هذا الاعتماد الذي كان نتاج العمل بلا كلل لتقديم أفضل إمكانات إدارة للإيرادات إلى عملائنا الكرام، كما أن منصات الفوترة والرسوم الرقمية المتقاربة جاهزة لاستقبال خدمات الجيل الخامس، إضافةً إلى خدمتها للنطاق العريض المتنقل المحسن والاتصالات التي تنطوي على مهمات حيوية وإنترنت الأشياء الضخم. هذا، وتتمثل القدرة الفائقة لمنصتنا ناهيك عن ميزة قابلية التهيئة في أنها مصممة لتقديم ميزة التوافق المستقبلي، وهو القدرة على دعم الخدمات المستقبلية غير المعروفة اليوم بمرونة."
"إن المرونة المنقطعة النظير التي تتمتع بها منصاتنا تمنح مقدمي خدمات الاتصالات القدرة على التحكم في كيفية تميزهم في السوق وزيادة الإيرادات وتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين تجربة العملاء عبر التخصيص الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ونحن نرى أن إدراج Tecnotree ضمن أفضل الشركات يؤكد التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة من شأنها تمكين شركائنا من إدارة إيراداتهم وزيادتها."
اطلع على التقرير المفصل هنا: حجم الحصة السوقية لفواتير وإيرادات الاتصالات لعام 2023: أفضل الشركات والحصة السوقية والنمو المستقبلي بحلول عام 2029 | Oracle وTecnotree وNetcracker (digitaljournal)
نبذة عن Tecnotree
تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية الجيل الخامس إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. كما تحتل الشركة المرتبة الأولى في جدول توافق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum مع 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، من ضمنها 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة في العالم الحقيقي، وهذا أدل دليل على التزام الشركة بالتميز وسعيها الدؤوب لتقديم تجارب وخدمات متميزة لكل من مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات التوزيع. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة، المدرجة في هلسنكي نازداك (TEM1V)، سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى.
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