حصول Fyde Treasury على 3.2 ملايين دولار في جولة تمويل أولية لحل إدارة خزانة العملات المشفرة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أكملت شركة Fyde Treasury المتخصصة في مجال تكنولوجيا سلاسل الكتل التي يرأسها عالم سابق في ناسا، جولة تمويل أولية حصيلتها 3.2 ملايين دولار أمريكي في خطوة كبيرة نحو مواجهة إحدى المشكلات الملحة في الصناعة، المتمثلة في إدارة وقابلية توسع ممتلكات خزانة العملات المشفرة على السلسلة. وقد تولت قيادة هذه الجولة OP Crypto Ventures، مع استثمارات من Arrington Capital وBig Brain Holdings وMerit Circle، من بين الصناديق البارزة والمستثمرين الملائكيين الآخرين.
صرح Tommy Quite، المدير المالي والمؤسس المشارك لشركة Merit Circle، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة تجاه تعاوننا مع Fyde والانخراط في شراكة طويلة الأمد، ففي ظل التقدم الذي تشهده Fyde وبالتزامن مع إصدار منصتها، يسعدنا أن نلعب دور حلقة الوصل بيننا وبين شركات المحفظة الأخرى ضمن DAO، والتي تواجه كل منها نفس تحديات إدارة الخزانة".
يعتمد الفريق المؤسس لشركة Fyde على ثروة من الخبرات المستمدة من المؤسسات المالية وweb3 والأوساط الأكاديمية. ويحمل أعضاء الفريق هذا شهادات دكتوراة ويشغلون مناصب بحثية في مؤسسات مرموقة، مثل Stanford وCambridge وUCLA، إضافةً إلى حصولهم على شهادات إدارة أعمال من London Business School.
إطلاق العنان لإدارة الخزانة على السلسلة
في عالم العملات المشفرة، تستلزم إدارة الخزانة الفعالة الإشراف على قيمة العملات الرمزية التي تم إنشاؤها عن طريق العقود الذكية الخاصة بسلاسل الكتل. وقد ابتكرت Fyde Treasury حلاً لتوفير "خزانة سائلة" آمنة وغير خاضعة للاحتجاز ومصممة خصوصًا لأصحاب العملات المشفرة. إضافةً إلى ذلك، يودع المالكون مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية في الخزانة السائلة ويحتفظون بملكية العملات الرمزية في خطوة مهمة لتحسين الأداء. يتيح هذا للمستخدمين اعتماد منهج منظم لتخفيف المخاطر في DeFi عن طريق حل بسيط خالٍ من المتاعب. علاوةً على ذلك، سيجري تحفيز المستخدمين على تداول عملة الخزانة السائلة $TRSY ، مما يوفر وسيلة دفع موثوقة وفعالة.
لقد تم إجراء اختبار تحمل ضغوط على البروتوكول وتحسينه بواسطة محرك محاكاة. ويستخدم هذا النظام منهج النمذجة القائمة على الوكيل الإرشادي والعشوائي لنمذجة التصميمات الرمزية وإنشاء هياكل تحفيزية متوافقة بين شركات سلاسل الكتل وأجهزة الحاسوب اللامركزية وأصحاب العملات الرمزية.
سيؤدي ضخ الأموال إلى تعزيز مهمة Fyde الهادفة إلى مواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة في الإشراف على مليارات الدولارات من العملات الرمزية لخزانة العملات المشفرة على السلسلة. هذا، وقد أصبحت ضرورة تفعيل حل لا مركزي ملحة للغاية في أعقاب النكسات التي واجهتها شركات العملات المشفرة المركزية المفتقرة إلى الشفافية في عام 2022، إلى جانب التقلبات المستمرة داخل القطاع وعدم الاستقرار المتزايد في الأنظمة المصرفية التقليدية.
تم إطلاق بروتوكول Fyde Treasury مؤخرًا على Ethereum في ديسمبر 2023. ويوجه الفريق دعوة للانضمام إلى بروتوكول Fyde Treasury في أثناء عملية زيادة السيولة وتجميع نقاط FYDE.
نبذة عن Fyde Treasury
ينصب تركيز Fyde Treasury على إطلاق العنان لمنظومة إدارة خزانة العملات المشفرة عن طريق تقديم الخزانة السائلة التي توفر حلاً فعالاً للمبتدئين والمستخدمين المتميزين بطريقة متوافقة ومشفرة أصلية. إضافةً إلى ذلك، تتعامل الشركة، التي تم إنشاؤها في الربع الثالث من عام 2022، بفعالية مع الركائز الأربع لإدارة خزانة العملات المشفرة : تنويع الأصول وتوليد العائد وسيولة العملات الرمزية والحفاظ على مبادئ الحوكمة.
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