حصول Fyde Treasury على 3.2 ملايين دولار في جولة تمويل أولية لحل إدارة خزانة العملات المشفرة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أكملت شركة Fyde Treasury المتخصصة في مجال تكنولوجيا سلاسل الكتل التي يرأسها عالم سابق في ناسا، جولة تمويل أولية حصيلتها 3.2 ملايين دولار أمريكي في خطوة كبيرة نحو مواجهة إحدى المشكلات الملحة في الصناعة، المتمثلة في إدارة وقابلية توسع ممتلكات خزانة العملات المشفرة على السلسلة. وقد تولت قيادة هذه الجولة OP Crypto Ventures، مع استثمارات من Arrington Capital وBig Brain Holdings وMerit Circle، من بين الصناديق البارزة والمستثمرين الملائكيين الآخرين.

صرح Tommy Quite، المدير المالي والمؤسس المشارك لشركة Merit Circle، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة تجاه تعاوننا مع Fyde والانخراط في شراكة طويلة الأمد، ففي ظل التقدم الذي تشهده Fyde وبالتزامن مع إصدار منصتها، يسعدنا أن نلعب دور حلقة الوصل بيننا وبين شركات المحفظة الأخرى ضمن DAO، والتي تواجه كل منها نفس تحديات إدارة الخزانة".

يعتمد الفريق المؤسس لشركة Fyde على ثروة من الخبرات المستمدة من المؤسسات المالية وweb3 والأوساط الأكاديمية. ويحمل أعضاء الفريق هذا شهادات دكتوراة ويشغلون مناصب بحثية في مؤسسات مرموقة، مثل Stanford وCambridge وUCLA، إضافةً إلى حصولهم على شهادات إدارة أعمال من London Business School.

إطلاق العنان لإدارة الخزانة على السلسلة

في عالم العملات المشفرة، تستلزم إدارة الخزانة الفعالة الإشراف على قيمة العملات الرمزية التي تم إنشاؤها عن طريق العقود الذكية الخاصة بسلاسل الكتل. وقد ابتكرت Fyde Treasury حلاً لتوفير "خزانة سائلة" آمنة وغير خاضعة للاحتجاز ومصممة خصوصًا لأصحاب العملات المشفرة. إضافةً إلى ذلك، يودع المالكون مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية في الخزانة السائلة ويحتفظون بملكية العملات الرمزية في خطوة مهمة لتحسين الأداء. يتيح هذا للمستخدمين اعتماد منهج منظم لتخفيف المخاطر في DeFi عن طريق حل بسيط خالٍ من المتاعب. علاوةً على ذلك، سيجري تحفيز المستخدمين على تداول عملة الخزانة السائلة ‎$TRSY ، مما يوفر وسيلة دفع موثوقة وفعالة.

لقد تم إجراء اختبار تحمل ضغوط على البروتوكول وتحسينه بواسطة محرك محاكاة. ويستخدم هذا النظام منهج النمذجة القائمة على الوكيل الإرشادي والعشوائي لنمذجة التصميمات الرمزية وإنشاء هياكل تحفيزية متوافقة بين شركات سلاسل الكتل وأجهزة الحاسوب اللامركزية وأصحاب العملات الرمزية.

سيؤدي ضخ الأموال إلى تعزيز مهمة Fyde الهادفة إلى مواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة في الإشراف على مليارات الدولارات من العملات الرمزية لخزانة العملات المشفرة على السلسلة. هذا، وقد أصبحت ضرورة تفعيل حل لا مركزي ملحة للغاية في أعقاب النكسات التي واجهتها شركات العملات المشفرة المركزية المفتقرة إلى الشفافية في عام 2022، إلى جانب التقلبات المستمرة داخل القطاع وعدم الاستقرار المتزايد في الأنظمة المصرفية التقليدية.

تم إطلاق بروتوكول Fyde Treasury مؤخرًا على Ethereum في ديسمبر 2023. ويوجه الفريق دعوة للانضمام إلى بروتوكول Fyde Treasury في أثناء عملية زيادة السيولة وتجميع نقاط FYDE.

نبذة عن Fyde Treasury

ينصب تركيز Fyde Treasury على إطلاق العنان لمنظومة إدارة خزانة العملات المشفرة عن طريق تقديم الخزانة السائلة التي توفر حلاً فعالاً للمبتدئين والمستخدمين المتميزين بطريقة متوافقة ومشفرة أصلية. إضافةً إلى ذلك، تتعامل الشركة، التي تم إنشاؤها في الربع الثالث من عام 2022، بفعالية مع الركائز الأربع لإدارة خزانة العملات المشفرة : تنويع الأصول وتوليد العائد وسيولة العملات الرمزية والحفاظ على مبادئ الحوكمة.

لمزيد من المعلومات عن Fyde Treasury، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على ...

وسائل التواصل الاجتماعي: Twitter | Linkedin

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.