Brightcove تُعيّن مدير التسويق ومدير علاقات العملاء الجديدين، وتُنشئ منصب مدير العمليات

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--أعلنت‏ Brightcove (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر ثقة في العالم، اليوم عن إضافة منصبين ومنصب تم إنشاؤه حديثًا لفريق القيادة التنفيذية. تم تعيين Kathy Klingler رئيسًا للتسويق (CMO)، وJim Norton رئيسًا للإيرادات (CRO)، اعتبارًا من 8 يناير 2024. بالإضافة إلى ذلك، يتولى David Beck، الرئيس التنفيذي الحالي للإستراتيجية والتطوير المؤسسي في Brightcove، دورًا موسعًا كرئيس تنفيذي للعمليات.

قال Marc DeBevoise، الرئيس التنفيذي لشركة Brightcove: "مع إضافة منصبي Kathy وJim وتطور دور David، يستعد فريق القيادة التنفيذي العالمي لدينا لمواصلة تقديم الخدمات لقاعدة عملائنا العالمية وتعزيز الابتكار عبر أعمالنا". "يجلب كل واحد منهم مجموعة مهارات لا تقدر بثمن من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات وصناعات البرمجيات كخدمة التي ستلعب دورًا رئيسيًا في نمونا المستمر وترسخ مكانة Brightcove باعتبارها شركة تكنولوجيا البث الأكثر ثقة في العالم".

بصفتها مديرة التسويق، ستكون Klingler مسؤولة عن تطوير وتنفيذ إستراتيجية تسويق عالمية تستفيد من البيانات والرؤى والإبداع والاتصال لتعزيز النمو والوعي بالعلامة التجارية وزيادة اكتساب العملاء وتوسيع ولاء العملاء. فهي تجلب سجلاً من النجاح العالمي إلى Brightcove، حيث شغلت سابقًا مناصب قيادية عليا في مجال التسويق في مؤسسات الأعمال الكبيرة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك Blue Cross Blue Shield of MA، وSantander Bank، وKPMG، وFidelity Investments، وJohn Hancock، وKaplan Higher Education، وشركة برامج الأمن السيبراني Rapid7. وستقدم تقاريرها مباشرة إلى Marc DeBevoise، الرئيس التنفيذي لشركة Brightcove.

قالت Klingler: "يسعدني الانضمام إلى Brightcove لمواصلة قيادتها التي لا مثيل لها في مجال تكنولوجيا البث". "طوال مسيرتي المهنية، أعطيت الأولوية لصياغة إستراتيجيات مقنعة تتواصل مع الناس وتحقق نتائج ملموسة. وأتطلع إلى المضي قدمًا في هذا العمل مع زملائي الجدد بينما نرسم مستقبل شركتنا الواعد".

بصفته مسؤول علاقات العملاء، سيكون Norton مسؤولاً عن تنظيم إيرادات Brightcove، بما في ذلك إدارة المبيعات العالمية ونجاح العملاء وقيادة وتنفيذ إستراتيجية الشركة للوصول إلى السوق. يتمتع Norton بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في قيادة المبيعات في وسائل الإعلام والإعلان والبرمجيات كخدمة وتكنولوجيا التسويق في الشركات الرائدة مثل Condé Nast وAOL/Verizon وGoogle وTribune Broadcasting وFlowcode. وسيقدم تقاريره مباشرة إلى DeBevoise.

قال Norton، "طوال مسيرتي المهنية، أتيحت لي الفرصة للعمل في مختلف المجالات والقطاعات على نطاق عالمي. تمثل Brightcove التطابق المثالي لكل ما كنت أعمل من أجله، ولا أستطيع التفكير في مكان يناسبني بشكل أفضل أكثر منها". "أنا متحمس للانضمام إلى هذا الفريق القيادي الاستثنائي والاستفادة من تراثنا كشركة البث الأكثر ثقة في العالم بينما نعمل على تنمية المبيعات العالمية وتوليد الإيرادات".

شغل David Beck منصب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير المؤسسي ومدير التسويق المؤقت. بالإضافة إلى منصبه الحالي، تولى مسؤوليات جديدة وموسعة بصفته مدير العمليات. بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات، تشمل مسؤوليات Beck تطوير الشركات وإستراتيجيتها، وشراكات التكنولوجيا والقنوات، وهندسة البيانات، والإستراتيجية والتحليلات، وعمليات الإيرادات والتسويق، وتحقيق الدخل من الإعلانات. وسيركز على تعزيز تنفيذ إستراتيجية Brightcove، ودفع التميز التشغيلي، وتعزيز المزيد من التعاون متعدد الوظائف في جميع أنحاء المنظمة، وقيادة مبادرات النمو والتحول التشغيلي.

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حول شركة . Brightcove, Inc

تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تُمكّن منصة الفيديو الذكية من "Brightcove" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. من خلال جائزتي Emmy® للتكنولوجيا والهندسة للابتكار، ووقت التشغيل الذي يقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا ندفع باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابعنا على LinkedIn وTwitter وFacebook وInstagram وYouTube. تفضل بزيارة Brightcove .

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