Brightcove تُعيّن مدير التسويق ومدير علاقات العملاء الجديدين، وتُنشئ منصب مدير العمليات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Brightcove (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر ثقة في العالم، اليوم عن إضافة منصبين ومنصب تم إنشاؤه حديثًا لفريق القيادة التنفيذية. تم تعيين Kathy Klingler رئيسًا للتسويق (CMO)، وJim Norton رئيسًا للإيرادات (CRO)، اعتبارًا من 8 يناير 2024. بالإضافة إلى ذلك، يتولى David Beck، الرئيس التنفيذي الحالي للإستراتيجية والتطوير المؤسسي في Brightcove، دورًا موسعًا كرئيس تنفيذي للعمليات.
قال Marc DeBevoise، الرئيس التنفيذي لشركة Brightcove: "مع إضافة منصبي Kathy وJim وتطور دور David، يستعد فريق القيادة التنفيذي العالمي لدينا لمواصلة تقديم الخدمات لقاعدة عملائنا العالمية وتعزيز الابتكار عبر أعمالنا". "يجلب كل واحد منهم مجموعة مهارات لا تقدر بثمن من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات وصناعات البرمجيات كخدمة التي ستلعب دورًا رئيسيًا في نمونا المستمر وترسخ مكانة Brightcove باعتبارها شركة تكنولوجيا البث الأكثر ثقة في العالم".
بصفتها مديرة التسويق، ستكون Klingler مسؤولة عن تطوير وتنفيذ إستراتيجية تسويق عالمية تستفيد من البيانات والرؤى والإبداع والاتصال لتعزيز النمو والوعي بالعلامة التجارية وزيادة اكتساب العملاء وتوسيع ولاء العملاء. فهي تجلب سجلاً من النجاح العالمي إلى Brightcove، حيث شغلت سابقًا مناصب قيادية عليا في مجال التسويق في مؤسسات الأعمال الكبيرة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك Blue Cross Blue Shield of MA، وSantander Bank، وKPMG، وFidelity Investments، وJohn Hancock، وKaplan Higher Education، وشركة برامج الأمن السيبراني Rapid7. وستقدم تقاريرها مباشرة إلى Marc DeBevoise، الرئيس التنفيذي لشركة Brightcove.
قالت Klingler: "يسعدني الانضمام إلى Brightcove لمواصلة قيادتها التي لا مثيل لها في مجال تكنولوجيا البث". "طوال مسيرتي المهنية، أعطيت الأولوية لصياغة إستراتيجيات مقنعة تتواصل مع الناس وتحقق نتائج ملموسة. وأتطلع إلى المضي قدمًا في هذا العمل مع زملائي الجدد بينما نرسم مستقبل شركتنا الواعد".
بصفته مسؤول علاقات العملاء، سيكون Norton مسؤولاً عن تنظيم إيرادات Brightcove، بما في ذلك إدارة المبيعات العالمية ونجاح العملاء وقيادة وتنفيذ إستراتيجية الشركة للوصول إلى السوق. يتمتع Norton بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في قيادة المبيعات في وسائل الإعلام والإعلان والبرمجيات كخدمة وتكنولوجيا التسويق في الشركات الرائدة مثل Condé Nast وAOL/Verizon وGoogle وTribune Broadcasting وFlowcode. وسيقدم تقاريره مباشرة إلى DeBevoise.
قال Norton، "طوال مسيرتي المهنية، أتيحت لي الفرصة للعمل في مختلف المجالات والقطاعات على نطاق عالمي. تمثل Brightcove التطابق المثالي لكل ما كنت أعمل من أجله، ولا أستطيع التفكير في مكان يناسبني بشكل أفضل أكثر منها". "أنا متحمس للانضمام إلى هذا الفريق القيادي الاستثنائي والاستفادة من تراثنا كشركة البث الأكثر ثقة في العالم بينما نعمل على تنمية المبيعات العالمية وتوليد الإيرادات".
شغل David Beck منصب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير المؤسسي ومدير التسويق المؤقت. بالإضافة إلى منصبه الحالي، تولى مسؤوليات جديدة وموسعة بصفته مدير العمليات. بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات، تشمل مسؤوليات Beck تطوير الشركات وإستراتيجيتها، وشراكات التكنولوجيا والقنوات، وهندسة البيانات، والإستراتيجية والتحليلات، وعمليات الإيرادات والتسويق، وتحقيق الدخل من الإعلانات. وسيركز على تعزيز تنفيذ إستراتيجية Brightcove، ودفع التميز التشغيلي، وتعزيز المزيد من التعاون متعدد الوظائف في جميع أنحاء المنظمة، وقيادة مبادرات النمو والتحول التشغيلي.
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حول شركة . Brightcove, Inc
تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تُمكّن منصة الفيديو الذكية من "Brightcove" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. من خلال جائزتي Emmy® للتكنولوجيا والهندسة للابتكار، ووقت التشغيل الذي يقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا ندفع باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابعنا على LinkedIn وTwitter وFacebook وInstagram وYouTube. تفضل بزيارة Brightcove .
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