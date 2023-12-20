Ltimindtree تتعاون مع Microsoft لتقديم تطبيقات مشاركة الموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- تسرُّ شركة LTIMindtree [المُدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: LTIM، BSE: 540005]، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، الإعلان عن عقد تعاون استراتيجي مع Microsoft لتقديم تطبيقات مشاركة الموظفين المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. يُمثل هذا التعاون طفرة كبيرة للتقدُّم نحو الأمام فيما يتعلق بتقديم تجارب محسَّنة للموظفين والعملاء.

وضمن إطار مجموعة Canvas المبتكرة من LTIMindtree لعروض وحلول الذكاء الاصطناعي، ستعيد تطبيقات مشاركة الموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعريف فعالية المؤسسة وتمكين أكبر قدر من التخصيص. تستخدم تطبيقات مشاركة الموظفين التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من LTIMindtree خدمة Microsoft Azure OpenAI وAzure Cognitive Search لتمكين مجموعة من الإمكانات المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك: تلخيص المحتوى، وهيكلة المعرفة المستندة إلى الرسم البياني، وتقنية copilot المبتكرة. تم تجهيز هذا النهج التحويلي لتعزيز الذكاء المعرفي داخل المؤسسات، ووضع معيار جديد لتطبيقات مشاركة الموظفين.

صرَّح Nachiket Deshpande ، المدير المتفرغ والرئيس التنفيذي للعمليات في LTIMindtree ، قائلاً "يمثل تعاوننا مع Microsoft لتطبيقات مشاركة الموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي طفرة هائلة نحو تحويل الصناعات واستلهام روح الابتكار. يعكس هذا التعاون التزامنا بتجاوز حدود كل العمليات الممكنة، وتعزيز تجربة الموظفين للمؤسسات على مستوى العالم. يتراءى لنا أنه من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكننا إحداث تغيير هادف وتعزيز قيمة غير مسبوقة لعملائنا."

"تنتابنا حالة من الحماس لتوسيع نطاق تعاوننا مع LTIMindtree،" حسبما صرَّح Kelly Rogan ، نائب رئيس الشركة لتكامل الأنظمة العالمية والشركاء الاستشاريين في Microsoft. "تقدم شركة LTIMindtree تطبيقات مبتكرة لمشاركة الموظفين، تعتمد على خدمة Azure OpenAI، والتي ستعزِّز تحوُّل الأعمال للعملاء."

افتتحت LTIMindtree أيضًا مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي السحابي من Microsoft (GenAI CoE) مؤخرًا. يُعدُّ هذا المركز مركزًا للابتكار، حيث يُمكِّن العملاء من توسيع نطاق مبادرات التحوُّل الرقمي باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وإزاء أن LTIMindtree شركة رائدة في الشراكات التكنولوجية، فإنها تتصدر طليعة التقدُّم، حيث تستخدم وصولها المبكر إلى Microsoft 365 Copilot وخدمة Azure OpenAI لتجربة هذه التكنولوجيا المتطورة مع مجموعات داخلية مُحدَّدة، بفضل الاعتماد على خبرتها الواسعة في مشاركة الدروس المستفادة وتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات لمشاركة العملاء. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تكريم شركة LTIMindtree بجائزة شريك العام من Microsoft في الولايات المتحدة في فئة الذكاء الاصطناعي، ومن Microsoft في الهند لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في برنامج Microsoft AI Solutions Foundry. يوضح هذا التعاون حجم التضافر بين خبرة LTIMindtree في تحويل الذكاء الاصطناعي والرؤى الاستراتيجية وخبرة الصناعة مع المنصًّة السحابية من Microsoft.

معلومات عن LTIMindtree :

LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 83000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

وMindtree السابقين لمجابهة تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .