Ltimindtree تتعاون مع Microsoft لتقديم تطبيقات مشاركة الموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- تسرُّ شركة LTIMindtree [المُدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: LTIM، BSE: 540005]، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، الإعلان عن عقد تعاون استراتيجي مع Microsoft لتقديم تطبيقات مشاركة الموظفين المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. يُمثل هذا التعاون طفرة كبيرة للتقدُّم نحو الأمام فيما يتعلق بتقديم تجارب محسَّنة للموظفين والعملاء.
وضمن إطار مجموعة Canvas المبتكرة من LTIMindtree لعروض وحلول الذكاء الاصطناعي، ستعيد تطبيقات مشاركة الموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعريف فعالية المؤسسة وتمكين أكبر قدر من التخصيص. تستخدم تطبيقات مشاركة الموظفين التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من LTIMindtree خدمة Microsoft Azure OpenAI وAzure Cognitive Search لتمكين مجموعة من الإمكانات المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك: تلخيص المحتوى، وهيكلة المعرفة المستندة إلى الرسم البياني، وتقنية copilot المبتكرة. تم تجهيز هذا النهج التحويلي لتعزيز الذكاء المعرفي داخل المؤسسات، ووضع معيار جديد لتطبيقات مشاركة الموظفين.
صرَّح Nachiket Deshpande ، المدير المتفرغ والرئيس التنفيذي للعمليات في LTIMindtree ، قائلاً "يمثل تعاوننا مع Microsoft لتطبيقات مشاركة الموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي طفرة هائلة نحو تحويل الصناعات واستلهام روح الابتكار. يعكس هذا التعاون التزامنا بتجاوز حدود كل العمليات الممكنة، وتعزيز تجربة الموظفين للمؤسسات على مستوى العالم. يتراءى لنا أنه من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكننا إحداث تغيير هادف وتعزيز قيمة غير مسبوقة لعملائنا."
"تنتابنا حالة من الحماس لتوسيع نطاق تعاوننا مع LTIMindtree،" حسبما صرَّح Kelly Rogan ، نائب رئيس الشركة لتكامل الأنظمة العالمية والشركاء الاستشاريين في Microsoft. "تقدم شركة LTIMindtree تطبيقات مبتكرة لمشاركة الموظفين، تعتمد على خدمة Azure OpenAI، والتي ستعزِّز تحوُّل الأعمال للعملاء."
افتتحت LTIMindtree أيضًا مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي السحابي من Microsoft (GenAI CoE) مؤخرًا. يُعدُّ هذا المركز مركزًا للابتكار، حيث يُمكِّن العملاء من توسيع نطاق مبادرات التحوُّل الرقمي باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وإزاء أن LTIMindtree شركة رائدة في الشراكات التكنولوجية، فإنها تتصدر طليعة التقدُّم، حيث تستخدم وصولها المبكر إلى Microsoft 365 Copilot وخدمة Azure OpenAI لتجربة هذه التكنولوجيا المتطورة مع مجموعات داخلية مُحدَّدة، بفضل الاعتماد على خبرتها الواسعة في مشاركة الدروس المستفادة وتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات لمشاركة العملاء. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تكريم شركة LTIMindtree بجائزة شريك العام من Microsoft في الولايات المتحدة في فئة الذكاء الاصطناعي، ومن Microsoft في الهند لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في برنامج Microsoft AI Solutions Foundry. يوضح هذا التعاون حجم التضافر بين خبرة LTIMindtree في تحويل الذكاء الاصطناعي والرؤى الاستراتيجية وخبرة الصناعة مع المنصًّة السحابية من Microsoft.
معلومات عن LTIMindtree :
LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 83000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech
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