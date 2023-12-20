NIQ تحفز النمو مع تعيين القيادة الإستراتيجية لدفع الابتكار في خدمات لجنة المستهلك

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- AETOSWire) (BUSINESSWIRE) --تفخر NIQ، وهي قوة رائدة في مجال معلومات المستهلك والسوق، بالإعلان عن تعيين Kris Ewing كرئيس عالمي لخدمات لجنة المستهلك (CPS) لتسريع النمو وتعزيز الابتكار وتقديم حلول تركز على العميل. يؤكد تعيين القيادة هذا على التزام NIQ الثابت بتوسيع القياس من مصادر المستهلك عبر قنوات وفئات متنوعة، مما يعزز دورها المحوري في تعزيز صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG). مع احتفال NIQ بالذكرى المئوية لتأسيسها، يدل هذا التعيين على التفاني في تعزيز أعمال لجنة المستهلك للتقدم نحو عصر جديد حيث تعد الرؤى القوية القائمة على البيانات ضرورية لنجاح صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة.
إن ارتقاء Ewing إلى منصب الرئيس العالمي لخدمات لجنة المستهلك هو دليل على التزام NIQ بتعزيز الرؤى القائمة على البيانات إلى مستويات غير مسبوقة. ومع كونه يعمل مباشرة تحت إدارة Tracey Massey، الرئيس التنفيذي للعمليات في NIQ، فإن Ewing مكلف بتوجيه التوسع العالمي للشركة في أنشطة لجنة المستهلك. مع التركيز الشديد على عروض المنتجات المتميزة، والتكنولوجيا المتطورة، وفريق من المتسوقين المهرة وخبراء المستهلك، تهدف قيادة Ewing إلى وضع معايير جديدة للصناعة.
مع ذكر 76% من كبار القادة في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة التداو أن تغيير سلوكيات المستهلكين والأجيال الجديدة يمثل تحديًا وفرصة للنمو المستقبلي، ينصب تركيز NIQ على تقديم التزام للعملاء يوفر رؤى المستهلك المستقبلية التي تمكن العلامات التجارية من خلق نمو طويل الأجل.
قال Kris Ewing، الرئيس العالمي لخدمات لجنة المستهلك في NIQ: "أنا متحمس للغاية لفرصة القيادة في هذا المشهد الديناميكي". "إن التزامنا بتطوير وتعزيز قدراتنا أمر بالغ الأهمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل وتحقيق أهدافنا الطموحة. وإنني أتطلع إلى قيادة هذه الرحلة من الابتكار والنمو، وضمان أن إستراتيجياتنا يتردد صداها مع الاحتياجات المتطورة باستمرار لعملائنا والصناعة".
تعطي NIQ الأولوية الإستراتيجية للنهوض بخدمات لجنة المستهلك عبر المؤسسة، وتبدأ سلسلة من الإجراءات الرئيسية:
تعزيز المزيد من الوضوح للعملاء من خلال ربط خدمات قياس البيع بالتجزئة وخدمات لجنة المستهلك من خلال وجهات نظر ديناميكية ومتكاملة حول NIQ Discover (تم إطلاقها في عام 2024).
تعزيز التغطية والتمثيل وجودة بيانات خدمة العملاء عبر الأسواق العالمية من خلال استثمارات مركزة في العينات الرائدة في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.
توفير دعم معزز من خلال التدريب وورش العمل والقيادة الفكرية من قِبل خبراء متخصصين رائدين في الصناعة للكشف عن مسارات جديدة للنمو من خلال الاستفادة من أفضل رؤى قياس البيع بالتجزئة ورؤى لجنة المستهلك.
تقديم قراءة اتجاه أكثر دقة وموثوقية، لا سيما في قنوات النمو الرئيسية بالإضافة إلى التغطية الشاملة الموسعة والفئات والخصائص.
تقود NIQ وتيرة سريعة من تقدم القياس، مدعومة باستثمارات كبيرة وإستراتيجية في التغطية والتكنولوجيا. من خلال تبني نهج التفكير المستقبلي، حددت الشركة المبادرات الحاسمة الرئيسية لتعزيز النمو الكبير، حيث تعمل خدمات لجنة المستهلك كركيزة أساسية في هذا السعي الإستراتيجي. تدعم NIQ بثبات مهمتها المتمثلة في الرؤى الرائدة والابتكار في مجال معلومات المستهلك والسوق، مما يدفعنا إلى الأمام نحو مستقبل من التطورات التي لا مثيل لها والتأثير التحويلي في الصناعة.
حول NIQ
NIQ هي شركة استخبارات استهلاكية رائدة في العالم، تقدم الفهم الأكثر اكتمالاً لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. في عام 2023، اندمجت NIQ مع GfK، مما جمع بين شركتين رائدتين في الصناعة مع وصول عالمي لا مثيل له. مع قراءة شاملة للبيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً -يتم تقديمها مع التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصات- توفر NIQ ميزة Full ViewTM.
NIQ، هي إحدى الشركات في مجموعة Advent International مع عمليات في أكثر من 100 سوق، تغطي أكثر من 90% من سكان العالم. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة NIQ.
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