NIQ تحفز النمو مع تعيين القيادة الإستراتيجية لدفع الابتكار في خدمات لجنة المستهلك

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESSWIRE) --تفخر NIQ، وهي قوة رائدة في مجال معلومات المستهلك والسوق، بالإعلان عن تعيين Kris Ewing كرئيس عالمي لخدمات لجنة المستهلك (CPS) لتسريع النمو وتعزيز الابتكار وتقديم حلول تركز على العميل. يؤكد تعيين القيادة هذا على التزام NIQ الثابت بتوسيع القياس من مصادر المستهلك عبر قنوات وفئات متنوعة، مما يعزز دورها المحوري في تعزيز صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG). مع احتفال NIQ بالذكرى المئوية لتأسيسها، يدل هذا التعيين على التفاني في تعزيز أعمال لجنة المستهلك للتقدم نحو عصر جديد حيث تعد الرؤى القوية القائمة على البيانات ضرورية لنجاح صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة.

إن ارتقاء Ewing إلى منصب الرئيس العالمي لخدمات لجنة المستهلك هو دليل على التزام NIQ بتعزيز الرؤى القائمة على البيانات إلى مستويات غير مسبوقة. ومع كونه يعمل مباشرة تحت إدارة Tracey Massey، الرئيس التنفيذي للعمليات في NIQ، فإن Ewing مكلف بتوجيه التوسع العالمي للشركة في أنشطة لجنة المستهلك. مع التركيز الشديد على عروض المنتجات المتميزة، والتكنولوجيا المتطورة، وفريق من المتسوقين المهرة وخبراء المستهلك، تهدف قيادة Ewing إلى وضع معايير جديدة للصناعة.

مع ذكر 76% من كبار القادة في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة التداو أن تغيير سلوكيات المستهلكين والأجيال الجديدة يمثل تحديًا وفرصة للنمو المستقبلي، ينصب تركيز NIQ على تقديم التزام للعملاء يوفر رؤى المستهلك المستقبلية التي تمكن العلامات التجارية من خلق نمو طويل الأجل.

قال Kris Ewing، الرئيس العالمي لخدمات لجنة المستهلك في NIQ: "أنا متحمس للغاية لفرصة القيادة في هذا المشهد الديناميكي". "إن التزامنا بتطوير وتعزيز قدراتنا أمر بالغ الأهمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل وتحقيق أهدافنا الطموحة. وإنني أتطلع إلى قيادة هذه الرحلة من الابتكار والنمو، وضمان أن إستراتيجياتنا يتردد صداها مع الاحتياجات المتطورة باستمرار لعملائنا والصناعة".

تعطي NIQ الأولوية الإستراتيجية للنهوض بخدمات لجنة المستهلك عبر المؤسسة، وتبدأ سلسلة من الإجراءات الرئيسية:



تعزيز المزيد من الوضوح للعملاء من خلال ربط خدمات قياس البيع بالتجزئة وخدمات لجنة المستهلك من خلال وجهات نظر ديناميكية ومتكاملة حول NIQ Discover (تم إطلاقها في عام 2024).

تعزيز التغطية والتمثيل وجودة بيانات خدمة العملاء عبر الأسواق العالمية من خلال استثمارات مركزة في العينات الرائدة في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.

توفير دعم معزز من خلال التدريب وورش العمل والقيادة الفكرية من قِبل خبراء متخصصين رائدين في الصناعة للكشف عن مسارات جديدة للنمو من خلال الاستفادة من أفضل رؤى قياس البيع بالتجزئة ورؤى لجنة المستهلك. تقديم قراءة اتجاه أكثر دقة وموثوقية، لا سيما في قنوات النمو الرئيسية بالإضافة إلى التغطية الشاملة الموسعة والفئات والخصائص.

تقود NIQ وتيرة سريعة من تقدم القياس، مدعومة باستثمارات كبيرة وإستراتيجية في التغطية والتكنولوجيا. من خلال تبني نهج التفكير المستقبلي، حددت الشركة المبادرات الحاسمة الرئيسية لتعزيز النمو الكبير، حيث تعمل خدمات لجنة المستهلك كركيزة أساسية في هذا السعي الإستراتيجي. تدعم NIQ بثبات مهمتها المتمثلة في الرؤى الرائدة والابتكار في مجال معلومات المستهلك والسوق، مما يدفعنا إلى الأمام نحو مستقبل من التطورات التي لا مثيل لها والتأثير التحويلي في الصناعة.

حول NIQ

NIQ هي شركة استخبارات استهلاكية رائدة في العالم، تقدم الفهم الأكثر اكتمالاً لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. في عام 2023، اندمجت NIQ مع GfK، مما جمع بين شركتين رائدتين في الصناعة مع وصول عالمي لا مثيل له. مع قراءة شاملة للبيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً -يتم تقديمها مع التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصات- توفر NIQ ميزة Full View‏TM.

NIQ، هي إحدى الشركات في مجموعة Advent International مع عمليات في أكثر من 100 سوق، تغطي أكثر من 90% من سكان العالم. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة NIQ.

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