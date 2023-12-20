سيبا بنك يغيّر علامته التجارية إلى أمينا بنك مواصلاً كتابة قصة نجاحه

MENAFN - AETOSWire) أعلن "سيبا بنك - SEBA Bank AG "، وهو بنك مرخص بالكامل للعملات والأصول الرقمية اليوم، عن إطلاق هويته التجارية الجديدة، "أمينا بنك - AMINA Bank AG". تمارس المجموعة أعمالها المصرفية عالميًا عبر مراكزها المنظمة في كل من زوغ ، أبو ظبي وهونغ كونغ، وتقدم لعملائها الخدمات المصرفية التقليدية وخدمات الأصول الرقمية.

وصنع "سيبا بنك" تاريخًا في عام 2019 ،عندما أصبح واحد من أولى المؤسسات التي تخضع لتنظيم "هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية - FINMA" لتقديم الخدمات المصرفية للعملات الرقمية. فتمثل هذه العلامة التجارية الجديدة فصلًا جديدًا للشركة، والتي تعمل بفخر منذ أكثر من أربع سنوات. يستمد "أمينا بنك" إلهامه من الطموح عينه الرائد لقيادة الطريق لعملائه وتشكيل مستقبله كبنك متخصص في الأصول الرقمية خاضع للتنظيم السويسري ويقدم خدماته لعملائه التقليديين والعملاء المهتمين بالأصول الرقمية حول العالم.

يشتق اسم "AMINA" من المصطلح "transAMINAtion"، مما يعني نقل مركٌب إلى آخر. "أمينا" هي علامة تجارية يقودها التغيير المستمر، تجمع بين مختلف "المركبات" المصرفية التقليدية، الرقمية، والأصول الرقمية لإطلاق إمكانات جديدة ونمو لعملائنا. وتمثل رؤية التغيير هذه تحولًا في المستقبل المالي لعملائنا.

وفي هذا الصدد، علّق الرئيس التنفيذي لشركة "أمينا غروب "، فرانز بيرغمولر ، قائلاً: "يسعدنا أن نقدم للعالم هويتنا التجارية الجديدة، ففي حين نودّع اسم "سيبا - SEBA"، سنبقى فخورين دائمًا بالإنجازات التي حققتها المجموعة تحت العلامة التجارية السابقة".

وأضاف: "تمثل علامتنا التجارية حقبة جديدة في نمو الشركة واستراتيجيتها. فنحن لاعب رئيسي في مجال الخدمات المصرفية للعملات والأصول الرقمية ونتواجد هنا لتشكيل مستقبل التمويل. من خلال نهجنا الذي يركز على العميل، وسنوات خبرتنا في مجالي التمويل التقليدي والكريبتو، نقدم منصة للمستثمرين لبناء الثروة بأمان وضمن أعلى المعايير التنظيمية".

وتابع: "نحن ممتنون لتشجيع مستثمرينا الداعمين والملتزمين الذين لم يبخلوا علينا بالمساعدة ، ودعموا نمو الشركة. كما نشكر موظفينا في جميع المناطق على عملهم الجاد وتفانيهم. بينما نتطلع إلى عام 2024، فإن طموحنا هو تسريع نمو مراكزنا الاستراتيجية في سويسرا وهونغ كونغ وأبوظبي، ومواصلة توسعنا العالمي، والاستفادة من جميع النجاحات التي حققناها على مدى السنوات الماضية".

والجدير ذكره، بأن هذا التغيير في العلامة التجارية لن يؤثر على العملاء الحاليون لدى "أمينا بنك" (سيبا بنك سابقًا) ، بخلاف التعامل مع الاسم التجاري الجديد، فجميع العمليات ستكون متاحة كالمعتاد في جميع المجالات.

وسيتقدم المكتب الفرعي الموجود في أبو ظبي والشركات التابعة في هونغ كونغ وسنغافورة لاحقًا بطلب تغيير الاسم ليتوافق مع المكتب الرئيسي في زوغ.

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حول "أمينا" البساطة في مصرفة العملات الرقمية

تأسست "أمينا" (سابقا SEBA) في أبريل 2018 وتتخذ من زوك مقرا لها، وهي مؤسسة رائدة في القطاع المالي. في أغسطس 2019، حصلت "أمينا" على ترخيص سويسري للخدمات المصرفية وتداول الأوراق المالية. فالنطاق الواسع للخدمات المتكاملة رأسيا، جنبًا إلى جنب مع أعلى معايير الأمان، يجعل عرض القيمة الذي تقدمه "أمينا" فريدًا من نوعه. هذا وتعمل مجموعة "أمينا" على الصعيد العالمي من مراكزها الخاضعة للتنظيم في سويسرا وأبوظبي وهونغ كونغ لتقديم خدمات المصرفية بالعملات الدولية والعملات الرقمية للمستثمرين ، التقليديين والمحليين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.

صنّفت كل من CVVC Global Report و CB Insights، "أمينا" كواحدة من أفضل 50 شركة ضمن نظام البلوكتشين البيئي. منحت مجموعة Aite AMINA، "أمينا" جائزة الابتكار المؤثر في إدارة الثروات الرقمية لعام 2021 ضمن فئة "الشركة الرقمية الناشئة الأفضل للعام. كما صنّفها "لينكدإن" كواحدة من أفضل الشركات الناشئة في سويسرا لعام 2021. في عام 2022، فازت "أمينا" بجائزة عرض الأصول الرقمية أو الخدمات في حفل WealthBriefing Swiss EAM Awards، وتم الاعتراف بالبنك أيضًا بعرض منتجاته AMINAX (سابقا SEBAX) وفازت بجائزة أفضل ETP للعام في حفل Swiss ETF Awards 2022. وفي عام 2023، فازت "أمينا" بجائزة "إحاطة الثروة الأوروبية" في حلول الأصول الرقمية، ضمن فئة إدراة صندوق التمويل.