انطلاق فعالية رحلة المنتجات العضوية الأوروبية في دبي

MENAFN - AETOSWire) استضاف المركز الدولي لفنون الطهي في دبي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023 الساعة 16:00 فعالية مخصصة للشركات ضمن إطار برنامج الاتحاد الأوروبي "رحلة المنتجات العضوية"، وذلك بالتزامن مع إقامة معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية 2023 في دبي.

وأتاحت الفعالية الفرصة للمشاركين من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي بالإضافة إلى المستوردين والموزعين وتجار الجملة وسلاسل متاجر البقالة ومتاجر المنتجات العضوية والمدونين في مجال التغذية للقاء ممثلي المؤسسات المساهمة في الفعالية وتذوق المنتجات العضوية الأوروبية اللذيذة مثل زيت الزيتون الطازج والزيتون والعسل ومنتجات الألبان العضوية.

كما أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة فرص التعاون الجديدة، والتعرف على برنامج الاتحاد الأوروبي "رحلة المنتجات العضوية" ومبادراته، حيث قام طهاة المركز الدولي لفنون الطهي بدبي باستعراض فوائد المنتجات، وتذوق الأطباق المحضرة من المنتجات التي يتم الترويج لها.

تهدف حملة المنتجات العضوية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بكل يتعلق بالمنتجات العضوية الأوروبية من اليونان ورومانيا وبلغاريا، وذلك بمشاركة التعاونية الزراعية والغذائية من اليونان، وتعاونية بيو كارباثيا من رومانيا، والرابطة الوطنية للمنتجات العضوية من بلغاريا.

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