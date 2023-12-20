انطلاق فعالية رحلة المنتجات العضوية الأوروبية في دبي

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- AETOSWire) استضاف المركز الدولي لفنون الطهي في دبي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023 الساعة 16:00 فعالية مخصصة للشركات ضمن إطار برنامج الاتحاد الأوروبي "رحلة المنتجات العضوية"، وذلك بالتزامن مع إقامة معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية 2023 في دبي.
وأتاحت الفعالية الفرصة للمشاركين من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي بالإضافة إلى المستوردين والموزعين وتجار الجملة وسلاسل متاجر البقالة ومتاجر المنتجات العضوية والمدونين في مجال التغذية للقاء ممثلي المؤسسات المساهمة في الفعالية وتذوق المنتجات العضوية الأوروبية اللذيذة مثل زيت الزيتون الطازج والزيتون والعسل ومنتجات الألبان العضوية.
كما أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة فرص التعاون الجديدة، والتعرف على برنامج الاتحاد الأوروبي "رحلة المنتجات العضوية" ومبادراته، حيث قام طهاة المركز الدولي لفنون الطهي بدبي باستعراض فوائد المنتجات، وتذوق الأطباق المحضرة من المنتجات التي يتم الترويج لها.
تهدف حملة المنتجات العضوية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بكل يتعلق بالمنتجات العضوية الأوروبية من اليونان ورومانيا وبلغاريا، وذلك بمشاركة التعاونية الزراعية والغذائية من اليونان، وتعاونية بيو كارباثيا من رومانيا، والرابطة الوطنية للمنتجات العضوية من بلغاريا.
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