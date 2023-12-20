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إنفاذ يقيم 29 مزادًا علنيًا في 8 مناطق ومدن بالسعودية

12/20/2023 4:16:25 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 29 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ 21 وحتى الـ 31 من شهر ديسمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 242 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 8 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة, حيث جرى إقامة 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 62 فرصة عقارية متنوعة، و6 مزادات لعرض 45 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و64 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 6 مزادات علنية، و39 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 5 عقارات، إضافةً لمزاد واحد لعرض 9 عقارات بمنطقة عسير، ومزاد واحد بمنطقة الباحة لعرض 5 عقارات، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 13 فرصة عقارية، إضافة لمزادين من المنقولات لبيع عدد من الأغنام والإبل, وكذلك محتويات لورشة خياطة.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات, وعلى العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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