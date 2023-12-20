اليابان تسجل عجزاً تجارياً بقيمة 5.4 مليارات دولار خلال نوفمبر 2023

(MENAFN
- Al Watan) سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 776.94 مليار ين (حوالي 5.4 مليارات دولار) في شهر نوفمبر الماضي. وأظهرت التقرير الأولي لوزارة المالية اليابانية اليوم، أن الصادرات انخفضت بنسبة 0.2 % عن العام السابق إلى 8.82 تريليونات ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 11.9 % إلى 9.60 تريليونات، وانكمش العجز التجاري 62.2 % عن مستواه قبل عام مع انخفاض واردات الطاقة بشكل حاد.
وتوسع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 19 % ليصل إلى 804.29 مليارات ين، مع نمو الصادرات بنسبة 5.3 % إلى 1.81 تريليون ين بفضل الطلب القوي على السيارات، بما في ذلك السيارات الهجينة، وقطع غيار السيارات.
فيما انخفضت الواردات من 3.5 % إلى 1.01 تريليون ين.
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