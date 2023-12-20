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اليابان تسجل عجزاً تجارياً بقيمة 5.4 مليارات دولار خلال نوفمبر 2023

12/20/2023 4:16:25 AM
(MENAFN- Al Watan) سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 776.94 مليار ين (حوالي 5.4 مليارات دولار) في شهر نوفمبر الماضي. وأظهرت التقرير الأولي لوزارة المالية اليابانية اليوم، أن الصادرات انخفضت بنسبة 0.2 % عن العام السابق إلى 8.82 تريليونات ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 11.9 % إلى 9.60 تريليونات، وانكمش العجز التجاري 62.2 % عن مستواه قبل عام مع انخفاض واردات الطاقة بشكل حاد.
وتوسع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 19 % ليصل إلى 804.29 مليارات ين، مع نمو الصادرات بنسبة 5.3 % إلى 1.81 تريليون ين بفضل الطلب القوي على السيارات، بما في ذلك السيارات الهجينة، وقطع غيار السيارات.
فيما انخفضت الواردات من 3.5 % إلى 1.01 تريليون ين.

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