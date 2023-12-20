142% نسبة نمو السياحة الوافدة للسعودية خلال النصف الأول من 2023

MENAFN - Al Watan) من العام 2023م، وذلك لإبراز تطور أداء القطاع السياحي في المملكة بالإضافة إلى إطلاع المهتمين والمستثمرين المحليين والأجانب عن أداء القطاع. توضح نتائج النصف الأول من العام الحالي استمرار القطاع في النمو، استكمالاً للتقدم الملحوظ في أداء القطاع السياحي للعام 2022م، مما يؤكد فاعلية جهود وزارة السياحة وشركائها في تنمية القطاع السياحي من خلال رفع جودة الخدمات والمنتجات السياحية المقدمة بالإضافة إلى تحسين هيكلة التأشيرات.

تؤكد النتائج الإيجابية التقدم الكبير في القطاع السياحي حيث سجل إجمالي أعداد السياح (زوار المبيت لكافة الأغراض) في النصف الأول من العام 2023م في المملكة (53.6 مليون) سائح، بواقع (14.6 مليون) سائح وافد، و(39.0 مليون) سائح محلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي (150 مليار ريال) بواقع (86.9 مليار ريال) من السياحة الوافدة، و(63.1 مليار ريال) من السياحة المحلية خلال نفس الفترة.

حققت السياحة الوافدة أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023م، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة (142%) في أعداد السياح و(132%) في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022م. ونتيجة للتطور المستمر في قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية، نمت أعداد السياح الوافدين في كافة الأغراض بشكل عام وتصدرت أغراض الزيارة للترفيه والعطلات كأعلى الأغراض من حيث النمو في النصف الأول من العام 2023م وحققت نسبة نمو بلغت (347%) مقارنةً بنفس الفترة للعام 2022م.

كما حققت السياحة المحلية ارتفاعاً في الإنفاق السياحي بمعدل (16%) في النصف الأول من العام 2023م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022م؛ وذلك نتيجة ارتفاع متوسط مدة الإقامة من (4.6) ليلة في النصف الأول من العام 2022م مقابل (6.3) ليلة في النصف الأول من العام 2023م، وقد كان غرض الزيارة للترفيه والعطلات الأعلى في عدد السياح بحوالي (16.6) مليون سائح يمثلون (43%) من إجمالي السياح وبنسبة نمو بلغت (18%) مقارنة بالنصف الأول من عام 2022م.

في حين سجلت السياحة المغادرة، ارتفاعاً في أعداد السياح المغادرين من المواطنين والمقيمين غير السعوديين بمقدار (37%) مقارنةً بالنصف المماثل من العام 2022م، كما ارتفع معدل إنفاقهم السياحي بنسبة (74%) خلال نفس الفترة؛ ويُعزى ارتفاع أعداد السياح المغادرين الإجمالية إلى عودة أوضاع السفر في معظم الوجهات حول العالم إلى ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى بداية موسم الصيف والإجازة المدرسية في شهر يونيو.

ويشكل السياح المغادرين من المقيمين غير السعوديين ما نسبته (45%) من إجمالي السياح المغادرين وبارتفاع نسبته (24%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي بينما بلغت حصتهم من إجمالي الإنفاق السياحي خارج المملكة حوالي (66%)، وقد شكل غرض زيارة الأصدقاء والأقارب ما نسبته (67%) من إجمالي السياح المغادرين المقيمين غير السعوديين، وبلغ متوسط مدة الإقامة للمقيمين غير السعوديين للغرض نفسه في النصف الأول من العام 2023م (45.5) ليلة مقابل (19.3) ليلة في الفترة المماثلة من العام 2022م، الأمر الذي ساهم في ارتفاع انفاق السياحة المغادرة للمقيمين غير السعوديين لجميع الأغراض بنسبة (109%) خلال نفس الفترة.

وسجلت أعداد السياح المغادرين السعوديين ارتفاعاً بنسبة (49%) وبالأخص للدول المجاورة، كما سجل إنفاق السياح السعوديين المغادرين إلى الخارج ارتفاعاً بنسبة (32%) مقارنة بالنصف الأول من العام 2022م، والجدير بالذكر أن متوسط الإنفاق لليلة انخفض من (559) ريال سعودي إلى (332) ريال سعودي للسياح السعوديين المغادرين خلال نفس الفترة.

وللمزيد من التفاصيل يُمكنكم الاطلاع على المنشورات السياحية، وإحصاءات السياحة من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط