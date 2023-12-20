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ديوان المظالم يطلق بوابة الجهات الحكومية الرقمية

12/20/2023 4:16:24 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن إطلاق " بوابة الجهات الحكومية الرقمية " والتي من خلالها تتوحد الإجراءات والأعمال كافة لجهات الإدارة في القضاء الإداري.
وأوضح الدكتور اليوسف أن البوابة تعمل بالتكامل مع المنصات التابعة للقضاء الإداري، وتتيح جميع الإجراءات والاستعلامات والعمليات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها، كما تمكّن مسؤولي الجهات الحكومية من الاطلاع على جميع بيانات الدعاوى المرتبطة بالجهة، وتهدف إلى تيسير هذه الأعمال وتحسينها والاسهام في تجويدها وإنجازها لدى جهات الإدارة تعزيزًا للحوكمة.
وأكّد اليوسف سعي ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الحديثة لعكسها على خدمات الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى دور المملكة في تفعيل وتنفيذ نظريات وعمليات الحكومة الرقمية على الواقع وأثر هذه الرقمنة في تجويد وتسريع الإجراءات والأعمال القضائية .
يذكر أن الإعلان عن البوابة جاء خلال مشاركة معالي رئيس ديوان المظالم ، أمس ، في جلسة رئيسية عبر ملتقى الحكومة الرقمية والذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية .

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