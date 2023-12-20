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في قرار غير مسبوق..محكمة كولورادو تستبعد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية

12/20/2023 4:16:24 AM
(MENAFN- Al Watan) قررت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية أمس الثلاثاء استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل لدوره في اقتحام مبنى الكابيتول .
وبهذا القرار يكون ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب.
وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس 2024 ، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر 2024.
وجاء هذا الحكم بعد أن رأت المحكمة أن ترامب هليس مرشحًا رئاسيًا مؤهلاً بسبب "حظر التمرد" الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر.
كما أن المحكمة بنت قرارها الشامل على استنتاجات رئيسية وهي:
يسمح قانون ولاية كولورادو للناخبين بالطعن في أهلية ترامب بموجب "حظر التمرد" الذي يفرضه الدستور الفيدرالي.
يمكن لمحاكم كولورادو فرض الحظر دون أي إجراء من الكونغرس.
يُطبق بند "حظر التمرد" على الرئاسة.
الهجوم في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي كان تمرداً
ترامب "شارك" في التمرد.
إن خطاب ترامب "الذي حرض الحشود" في 6 يناير "لم يكن محميًا بموجب التعديل الأول للدستور"
وسيتم تأجيل الحكم الذي جاءت نتيجة التصويت عليه من قبل القضاة السبعة (4-3) حتى 4 يناير 2024، في انتظار استئناف ترامب أمام المحكمة العليا الأمريكية، والتي يمكن أن تقضي في الأمر.

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