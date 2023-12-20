أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

(MENAFN
- Al Watan) أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت في جلسة مجلس الأمة الخاصة.
وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الكويتية, أنه استنادًا إلى المادة (60) من الدستور الكويتي يؤدي الأمير اليمين قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت -رحمه الله- الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.
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