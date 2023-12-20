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أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

12/20/2023 4:16:24 AM
(MENAFN- Al Watan) أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت في جلسة مجلس الأمة الخاصة.
وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الكويتية, أنه استنادًا إلى المادة (60) من الدستور الكويتي يؤدي الأمير اليمين قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت -رحمه الله- الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.

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