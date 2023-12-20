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القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

12/20/2023 4:16:24 AM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
وقال الملك سلمان: "نهنئ سموكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الغالي الأخ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت الشقيقة، وسائلين الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى دولة الكويت الشقيقة نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات شعبها في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل مع سموكم لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين". كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، برقية تهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
وقال ولي العهد: " أهنئ سموكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الراحل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - وتغمده بواسع مغفرته - مؤكداً ما يربط البلدين الشقيقين من أواصر راسخة ومصير واحد مشترك، وسائلاً الله أن يجعل التوفيق حليفكم، وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة. وإنني على ثقة أن الجهود التي ستبذلونها ستؤتي ثمارها بالنفع والخير لدولة الكويت وشعبها الشقيق".

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