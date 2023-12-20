وزارة الدفاع الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر

(MENAFN
) أعربت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرًا عن قلقها الشديد بشأن الهجمات المستمرة التي تقودها جماعة الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. ففي يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، نقل متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الرأي الحاسم لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي يجري حاليًا جولة دبلوماسية في المنطقة. وأكد أوستن بشكل واضح وصريح على الأعمال العدائية التي نفذها الحوثيون، مشيرًا إلى الأثر السلبي الذي تتركه هذه الأعمال على التجارة العالمية وأمن الملاحة. وأضاف أن هذه التصعيدات تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة البحارة في المياه الدولية.
ولمواجهة هذه التهديدات المتزايدة في هذا الممر المائي الحيوي، نظم وزير الدفاع الأمريكي اجتماعًا دبلوماسيًا رفيع المستوى عبر الإنترنت. وشهد هذا الاجتماع مشاركة عدد كبير من المسؤولين من مختلف الدول. خلال هذه الجلسة، قدم أوستن معلومات تُظهر أن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجمة استخدموا فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، واستهدفوا 10 سفن تجارية من مختلف الجنسيات.
كما أبرز أوستن أحداثاً خطيرة واحدة تمثلت في الاستيلاء على سفينة تجارية تحمل اسم "جالكسي ليدر" وطاقمها من 25 فردًا. وأكد أوستن على أن هذا العمل يعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي. وفي ختام الاجتماع، توصل المشاركون إلى اتفاق واضح على النداء بوقف هذه الأعمال العدائية وأهمية تحقيق الاستقرار البحري في المنطقة.
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