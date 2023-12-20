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الاحتلال يستولي على 5 دونمات لصالح شق طريق استعماري جنوب شرق بيت لحم

12/20/2023 4:14:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على أرض لشق طريق استعماري في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال استولت على خمسة دونمات في أحواض (5) المروج، و(4) كعيبانة، وأم النفوس، ووعر خريتون، ومحارب، والعقبان، تحت القرارين العسكريين رقمي 5/ 26/ ت، و52/23/ م.د، من أجل شق طريق استعماري، يربط بين مستعمرتي "ازدبار" و"نوكديم"، الجاثمتين على أراضي المواطنين.

وأشار بريجية إلى أن هذا الإجراء الاستعماري سيشكل خطرا كبيرا من حيث الاستيلاء على المئات من الدونمات، ومنع أصحاب الأرض من الوصول إليها.

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