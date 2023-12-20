قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي وصل أكثر من مرة لموقع السنوار لكنه نجح في الفرار

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت قناة "الأخبار 12" العبرية، أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" وصلا أكثر من مرة إلى موقع قريب من زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، إلا أنه نجح في الفرار.

المعلومات التي كشفتها القناة بشأن السنوار، تتزامن مع حديث عن معلومات استخبارية حصلت عليها إسرائيل من قطاع غزة، تؤكد أن القائد العسكري في حماس محمد الضيف في حالة جيدة، ويباشر قيادة عمليات عسكرية تنفذها الحركة.

ووفق القناة، يبذل الجيش والشاباك جهودًا كبيرة من أجل الوصول إلى السنوار، لافتة إلى أنهما وصلا بالفعل إلى مواقع قريبة منه في شمال قطاع غزة خلال الحرب الحالية، إلا أنه كان ينجح في المغادرة.

وقالت إن الجهود الحالية تتركز على البحث عنه في خانيونس، على أساس معلومات استخبارية بأن قيادة حماس هناك، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابع عمليات البحث عن السنوار بشكل شخصي، ويُبلَّغ بكل التطورات في هذا الصدد.

وتبحث إسرائيل عن صورة تظهرها وكأنها انتصرت في حربها على غزة، بعد أن دخلت الحرب شهرها الثالث، دون أن تحقق أهدافها. وتعد مشاهد مصورة محتملة لتحرير رهائن من خلال عمل عسكري أو مشاهد لقتل السنوار، حال حدوثه، من بين المشاهد التي تستطيع إسرائيل أن تروجها على أنها انتصار.

القناة لفتت إلى أن قتل السنوار يعد أحد أهم الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها من أجل تدمير حماس، وذكرت أن قتله كان قاب قوسين خلال عمليات عسكرية في مناطق بشمال القطاع، لكنه في كل مرة كان يغادر قبل وصول القوات إليه.

وأشارت إلى أن الجهود الحالية تتركز في خانيونس، من منطلق إدراك أن قيادة حماس ما زالت هناك، وسط تقديرات بأن قوات إسرائيلية تتواجد في بعض المناطق التي توجد بها دلائل على وجود قادة الحركة أسفلها في الأنفاق.

وعدت مسألة تصفية السنوار من بين أسباب الجدل الحاد الذي شهده اجتماع للحكومة الإسرائيلية عقد أخيرًا، بمشاركة مسؤولين عسكريين، حيث وبَّخَهم وزراء وسألوهم عن موعد تصفية زعيم حماس.

وفي السياق، نشرت القناة تقريرًا، أمس، بشأن معلومات استخبارية تدل على بقاء القيادي العسكري لحماس، محمد الضيف بحالة صحية جيدة؛ إذ يقود عمليات عسكرية، مشيرة إلى أن مقاطع فيديو وصلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أظهرته يسير على قدميه، على خلاف شائعات سابقة بأنه قعيد، مع أن طريقة سيره تؤشر على أنه مصاب في قدمه.

وتحاول إسرائيل منذ سنوات طويلة اعتقال الضيف. كما تقول القناة أنه أفلت من 7 محاولات اغتيال، فيما كانت التقديرات الإسرائيلية قبل الحصول على مقاطع الفيديو، أنه في حالة صحية سيئة.

القناة أشارت إلى أنه عقب محاولات كثيرة لتصفيته، شوهد الضيف يسير على قدميه ولا يستخدم كرسيا متحركا، على خلاف الاعتقاد السائد في أجهزة الأمن الإسرائيلية.