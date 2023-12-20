واشنطن بوست: لا بوادر بالأفق لاقتراب تنفيذ مرحلة غزة بعد حماس

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- ناقش تقرير لصحيفة "الواشنطن بوست" السيناريوهات التي طُرحت سابقًا تحت مُسمّى "مرحلة غزة بعد حركة حماس"، ذاهبة إلى عدم وجود بوادر بالأفق تُشير لاقتراب تنفيذ هذه المرحلة، خصوصًا بعد تجاوز الحرب 74 يومًا.

وقد تشتمل المرحلة التي يناقشها الطرفان الأمريكي والإسرائيلي، على إحياء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع حماس، وما يصاحب ذلك من وقف لإطلاق النار يدوم عدة أسابيع، يعقبه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وخاصة من شمال غزة.

وفي ضوء إصرار القادة الإسرائيليين على أن الحرب في غزة ستستغرق أشهرًا أخرى، يتطلب من الجانب الإسرائيلي التحول إلى مرحلة جديدة من الصراع، تبقي حماس تحت الضغط وتفتح الباب لمهاجمتهم بدقة وفجأة، وتُمكن كذلك من عودة

جنود الاحتياط من الخطوط الأمامية إلى وظائفهم.

وأضاف التقرير أن إدارة بايدن تضغط على إسرائيل للانتقال إلى هذه المرحلة الأقل حركية في أقرب وقت ممكن، ويُفضل أن يكون ذلك قبل نهاية العام، لتجنب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأعدت وزارة الخارجية الأمريكية وثيقة من 20 صفحة تقريبًا تحدد الخطوات والخيارات الأساسية للمرحلة القادمة.

ورغم مقاومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعض هذه الضغوط، إلا أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن عملية انتقالية في كانون الثاني/يناير القادم أو بعده، ويعترفون بوضوح بأن مرحلة جديدة قادمة.

وأكد تقرير الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل تشهد، أيضًا، نقاط تحول في أهدافها المعلنة وخصوصًا تلك المتعلقة بالقضاء على قدرات حماس العسكرية. ورغم تقديرات إسرائيل بأنها قتلت حوالي 8500 من مقاتلي حماس، من أصل القوة الأولية التي قدرت وكالة المخابرات المركزية عددها بـ 20000 إلى 25000. ومهما كانت الأرقام الدقيقة، فمن المرجح أن تبقى حماس المنهكة على قيد الحياة، وربما في الخفاء.

وخلُص التقرير إلى أن الوقت لإسرائيل قد حان، مع تراجع صدمة السابع من أكتوبر قليلاً، للتحرك نحو مرحلة من هذه الحرب حيث يكون المدنيون الفلسطينيون أقل عرضة للهجوم، ويمكن إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين.

ويُمكن، عندها، البدء في التخطيط لعملية إعادة بناء واسعة النطاق لإسرائيل، والمشهد الممزق في غزة، والنظام السياسي الأكبر في الشرق الأوسط.