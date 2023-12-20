Wednesday, 20 December 2023 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اصابة خطيرة برصاص الاحتلال عند مدخل بيت عينون شمال الخليل

12/20/2023 4:14:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب شاب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار على مركبته، قرب دوار بيت عينون شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أطلق وابلا من الرصاص الحي صوب مركبة يقودها شاب، لم تُعرف هويته بعد، قرب دوار بيت عينون، وأصابه بجروح خطيرة، فيما منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأشارت إلى أن الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.


MENAFN20122023000205011050ID1107631857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث