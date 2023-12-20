اصابة خطيرة برصاص الاحتلال عند مدخل بيت عينون شمال الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب شاب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار على مركبته، قرب دوار بيت عينون شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أطلق وابلا من الرصاص الحي صوب مركبة يقودها شاب، لم تُعرف هويته بعد، قرب دوار بيت عينون، وأصابه بجروح خطيرة، فيما منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأشارت إلى أن الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.



