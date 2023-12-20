اصابة خطيرة برصاص الاحتلال عند مدخل بيت عينون شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب شاب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار على مركبته، قرب دوار بيت عينون شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أطلق وابلا من الرصاص الحي صوب مركبة يقودها شاب، لم تُعرف هويته بعد، قرب دوار بيت عينون، وأصابه بجروح خطيرة، فيما منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.
وأشارت إلى أن الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.
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