معدلات التضخم في المنطقة النقدية الأوروبية تتباطأ

(MENAFN
) المنطقة النقدية الأوروبية تمر بمرحلة من التباطؤ في معدلات التضخم، وهو ما يمكن أن يشير إلى تحولات محتملة في السياسات التي قد يتخذها البنك المركزي الأوروبي في المستقبل القريب. وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الأخيرة المقدمة من مكتب الإحصاءات الأوروبي أن المعدل السنوي للتضخم في المنطقة النقدية الأوروبية قد تراجع بشكل واضح خلال شهر نوفمبر، حيث وصل إلى 2.4 بالمئة, وهو رقم أقل من النسبة التي سجلت في شهر أكتوبر، والتي كانت 2.9 بالمئة. ويأتي هذا الانخفاض في معدل التضخم في إطار التوقعات التي أبداها خبراء ماليون، مما يشير إلى احتمالية أن يكون هناك نظرة جديدة من قبل البنك المركزي تجاه سياسات التيسير النقدي في العام المقبل.
كما يتضح أن هناك تحولات ملموسة داخل مختلف القطاعات الاقتصادية. فمثلاً، معدل التضخم الأساسي السنوي شهد هبوطًا إلى 3.6 بالمئة في نوفمبر، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة التي كانت مسجلة في أكتوبر. وفي هذا الإطار، شهد قطاع الطاقة تراجعًا ملحوظًا، حيث شهدت الأسعار هناك هبوطًا بنسبة 11.5 بالمئة خلال نوفمبر. ومن ناحية أخرى، أظهرت بعض القطاعات مرونة وقوة، حيث سجلت تكاليف الخدمات زيادة طفيفة تقدر بـ 1.69 بالمئة خلال الشهر ذاته، وكانت أسعار المنتجات الغذائية قد ارتفعت بمعدل 1.37 بالمئة خلال نفس الفترة.
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