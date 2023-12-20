جولدمان ساكس تقدم تقييمًا حول تأثير اضطرابات الطاقة في البحر الأحمر على أسعار النفط

(MENAFN
) في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر، قدمت جولدمان ساكس وجهة نظر تهدف إلى تهدئة القلق، مشيرة إلى أن الاضطرابات المتقطعة في حركة الطاقة قد لا تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط الخام وغاز البترول المسال. ويرتكز تقييم البنك الاستثماري الشهير بشكل كبير على وجود مسارات بحرية بديلة، مشددًا على أن القدرة على إعادة توجيه السفن يمكن أن تتجاوز أي عوائق إنتاجية مباشرة أو نقل.
كما أنه لا يمكن إنكار أن الطاقة العالمية شعرت بتداعيات هذا الاضطراب الإقليمي، وكان ذلك واضحًا خلال جلسات التداول الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، مستمرة في الزيادة التي بدأت في الأيام التداولية السابقة.
كذلك يرتبط هذا الارتفاع بشكل رئيسي بالأنشطة العدائية التي قامت بها جماعة الحوثي في اليمن، التي تحظى بصلات وثيقة مع إيران، والتي أثرت في الحركة التجارية للطاقة في البحر الأحمر. وكنتيجة مباشرة لذلك، قام العديد من الشركات الكبرى في القطاع، بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة "بي بي"، بإجراء تعديلات فورية على عملياتها، معلقةً جميع رحلاتها في البحر الأحمر مؤقتًا. وأعلنت شركة "فرونت لاين" المتخصصة في نقل النفط عن قرارها بتجنب المياه الاضطرابات في المنطقة، مؤكدةً الآثار المتنامية للأزمة على مسارات نقل الطاقة العالمية.
في حين أضافت جولدمان ساكس لتقديم صورة أكثر وضوحًا للتداعيات المحتملة على السوق، أن توجيه موجات النفط، التي تبلغ حوالي سبعة ملايين برميل يوميًا، شمالًا وجنوبًا قد يضغط بشكل إضافي على أسعار النفط الخام.
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