الحكومة التايلندية تستثمر مبلغ 972 مليون دولار لتسريع نمو صناعة السيارات الكهربائية

(MENAFN
) في محاولة لتسريع مسار نمو صناعة السيارات الكهربائية, وافقت الحكومة التايلاندية على استثمار كبير يبلغ 34 مليار بات، وهو ما يعادل تقريبًا 972 مليون دولار. ومن المقرر تخصيص هذا الاستثمار الضخم من عام 2024 إلى عام 2027، مما يؤكد عزم تايلاند على تأسيس موقع بارز في سوق السيارات الكهربائية العالمي المتنامي بسرعة. وفي هذا السياق، أوضح ناريت تيرديستيراسوكدي، الأمين العام للجنة الاستثمار التايلاندية، أن الحزمة المالية المقترحة ستشمل مجموعة من المزايا المالية التي تهدف لتحفيز الشراء المحلي للسيارات الكهربائية.
كما تأتي هذه الخطوة المهمة في ظل جهود رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الأخيرة لتعزيز التعاون مع تايلاند في القطاع السيارات، خصوصاً السيارات الكهربائية. وفي إطار ذلك، عبر كيشيدا خلال لقاءه مع نظيره التايلاندي عن رغبته في إقامة شراكة استراتيجية تعزز من قدرات تايلاند في السيارات الكهربائية. وبالتوازي مع هذه الجهود، أكد رئيس الوزراء التايلاندي استعداد بلاده لدعم المبادرات التي تتبناها الشركات اليابانية المتواجدة في تايلاند.
كذلك تزداد شهرة السيارات الكهربائية، حيث تتراوح الأسعار عادة بين 1.2 مليون و1.7 مليون بات. وتهدف تايلاند نحو تحويل نفسها إلى مركز رئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وتشير توقعات إلى أن تصل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30 بالمئة من مجمل مبيعات السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد. وفي هذا السياق، أظهرت شركات عالمية كبيرة، خصوصاً من الصين، اهتمامها بالسوق التايلاندي، حيث تستعد "بي واي دي"، إحدى الشركات الكبيرة في الصين لإنشاء مرفق إنتاج جديد في مقاطعة رايونج، مما يبرز أهمية هذه المنطقة في النهضة الصناعية التايلاندية.
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