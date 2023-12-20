قناة بنما تسهم بملغ 2.5 مليار دولار في خزائن الدولة البنمية

(MENAFN
) على الرغم من مواجهة تحديات كبيرة نتيجة لانخفاض مستويات المياه التاريخي الذي أثر على حركة السفن، أظهرت قناة بنما مقاومة مالية ملحوظة, ففي العام الماضي، ساهمت القناة بمبلغ كبير قدره 2.5 مليار دولار في خزائن الدولة البنمية، مؤكدة دورها الحيوي في التجارة البحرية العالمية. وتسهم هذه الطريق المائية الهامة سنوياً بنسبة تقدر بحوالي 6 في المئة من التجارة البحرية العالمية, وتعتبر معظم إيرادات القناة مأتاة من رسوم المرور المفروضة على السفن والخدمات المساعدة التي تقدمها لصناعة الشحن.
كما من المثير للاهتمام أن المساهمة المالية التي قدمتها قناة بنما لخزائن الدولة في السنة الماضية كانت قياسية، وهو أعلى مستوى منذ إنشائها من قبل الولايات المتحدة في عام 1914. وقد أكدت السلطة المختصة بالقناة أن إيراداتها للسنة المالية الممتدة من 1 أكتوبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2023 بلغت 3.3 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ قدره 319 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. وبعد خصم الضرائب، تم تحويل 2.5 مليار دولار بنجاح إلى حكومة بنما.
كذلك رغم هذه الأرقام المالية القوية، أظهرت النواحي التشغيلية للقناة صورة مختلفة قليلاً, وشهدت حركة البضائع عبر القناة انخفاضًا طفيفًا في 2023، حيث سجلت 510 مليون طن، أي أقل بثمانية ملايين طن مقارنة بالعام السابق. كما شهدت عدد السفن المارة بالقناة انخفاضًا طفيفًا أيضًا، من 13003 سفينة إلى 12638. ويعزى هذا الانخفاض إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطة المختصة بالقناة بسبب انخفاض مستويات المياه، نتيجة لتأثيرات التغير المناخي وظاهرة النينو.
في حين تعتمد فعالية قناة بنما على ظروفها المائية، حيث تعتمد بشكل أساسي على جمع المياه المطرية لإمدادها بالمياه. ولسوء الحظ، تم تسجيل عام 2023 كثاني أقل عام نشاط مطري في تاريخ القناة. وبالتالي، للحفاظ على الاستدامة والأمان، تم استدعاء السلطة المختصة بالقناة إلى تقليل الطاقة الاستيعابية، مما أدى إلى تقليل عدد مرور السفن اليومي من 39 سفينة إلى 24 بحلول يناير من ذلك العام.
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