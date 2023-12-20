هجمات الحوثيين أثرت بشكل كبير على العمليات البحرية في البحر الأحمر

(MENAFN
) قدّمت جماعة الحوثي المتمركزة في اليمن هجمات متزايدة على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر. وتدعي الجماعة أن هذه الأعمال تأتي في إطار التضامن مع حركة حماس الفلسطينية التي تتواجه حالياً مع إسرائيل في غزة. ويُعتبر البحر الأحمر ممرًا بحريًا حيويًا يربط بين العوالم الشرقية والغربية، خصوصًا فيما يتعلق بشحنات النفط التي تمر عبر قناة السويس. ورغم أن هذا الممر يوفر رحلة أقصر وأكثر كفاءة من التوجه حول القارة الأفريقية، فإن الهجمات المتكررة أثرت بشكل كبير على العمليات البحرية. وبالتالي، بدأت العديد من شركات الشحن الكبرى في إعادة تقييم مساراتها واستراتيجياتها العامة.
كما أظهرت هذه الهجمات تداعياتها بوضوح في صناعة الشحن، حيث أعلنت" سي إم إيه – سي جي إم"، الشركة البحرية الفرنسية الكبيرة، في 16 ديسمبر أنها ستعلق جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى تتحسن الأوضاع الأمنية. وبالمثل، أعلنت شركة "يوروناف" البلجيكية المتخصصة في نقل النفط في 18 ديسمبر, بأنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر دائمًا. وفي الوقت نفسه، قامت شركة "ايفرجرين" التايوانية الكبيرة بتعليق قبول البضائع من إسرائيل وتوجيه سفنها الحاويات لتجنب البحر الأحمر، معتمدة بدلاً من ذلك على مسارات أخرى مثل رأس الخير. وفي نفس السياق، أعلنت "فرونتلاين"، المتخصصة في نقل النفط ومقرها النرويج، في 18 ديسمبر أنها ستغير مسارات سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر وخليج عدن. ولقد أثرت هذه التداعيات على ألمانيا أيضًا، حيث أعلنت "هاباج-لويد"، الشركة البحرية الكبيرة لنقل الحاويات، في 18 ديسمبر نيتها توجيه العديد من السفن عبر رأس الخير حتى يتم ضمان المرور الآمن عبر قناة السويس والبحر الأحمر.
في حين وقع حادث مثير للقلق بشكل خاص في 15 ديسمبر عندما استهدف طائرة مسيرة المركب "الجسرة" بالقرب من سواحل اليمن. ولحسن الحظ، لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى, وأعلنت "اتش ام ام" الكورية الجنوبية، المعروفة في نقل الحاويات، في 19 ديسمبر أنها قامت بتغيير مسارات سفنها المتجهة من أوروبا، موجهة إياها الآن عبر رأس الخير بدلاً من قناة السويس، مع عدم وضوح مدة هذا التغيير.
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